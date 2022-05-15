Житель Литвы на БелАЗе: такие производства – основа экономического фундамента государства, чего у нас не хватает

Новости Беларуси. На неделе в Беларусь приехали блогеры из Литвы, чтобы провести сверку информации о нашей стране, которую им транслируют в собственных СМИ. А фейков масса, и верится в них все больше с трудом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Команда блогеров из Литвы решительно отправилась в пресс-тур по Беларуси, чтобы наводить мосты истинной информации – развеять фейки о Беларуси. И вот они уже изучают работу одного из крупнейших мировых производителей карьерной техники.
Масштаб предприятия кружит голову возможностями. На БелАЗе производят самый крупный в мире карьерный самосвал. Работает программа импортозамещения. Как пример – дорогостоящий аэродромный тягач для буксировки самых тяжелых самолетов типа Boeing-747.
Да что там, беспилотный 90-тонный карьерный самосвал уже реальность.
Лункис Гинтарас, участник пресс-тура (Литва):
Такие производства – основа экономического фундамента государства, чего у нас как-то уже и не хватает.
Несмотря на экономические многочисленные подножки со стороны Запада, предприятие идет вперед. А вот санкционный бумеранг, напротив, тяжело бьет по кошельку простого европейца.