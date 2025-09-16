Прямой эфир

Польский президент намерен в Берлине потребовать репарации от ФРГ – Politico

16 сентября 2025 15:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Польский президент намерен в Берлине потребовать репарации от ФРГ – Politico-0

Польский президент Кароль Навроцкий сообщил, что во время своего визита в Германию он собирается вновь поднять тему репараций за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, эта тема остается актуальной и с юридической точки зрения не закрыта, невзирая на предыдущие заявления Германии.

Навроцкий высказал надежду на возобновление дискуссии, отметив, что польский парламент ранее уже подтвердил необходимость ее продолжения. Он также заметил, что заключение соглашения с немецким правительством отвечает интересам обеих стран.

Кроме того, польский лидер планирует обсудить торгово-экономическое взаимодействие, подчеркнув значение Польши как одного из основных партнеров Германии.

Ранее Варшава оценивала ущерб от нацистской оккупации в 6,2 триллиона злотых, однако Берлин по-прежнему ссылается на отказ Польши от репараций в 1953 году. Новые польские власти намерены искать альтернативные формы компенсации.

Фото: pixabay

# Международная политика # Германия # Польша

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп: Зеленский должен будет пойти на сделку по урегулированию в Украине
16 сентября 2025 15:25

Трамп: Зеленский должен будет пойти на сделку по урегулированию в Украине

В ЕС отложили 19-й пакет санкций против РФ из-за условий США
16 сентября 2025 14:36

В ЕС отложили 19-й пакет санкций против РФ из-за условий США

На жилой дом в Польше упала ракета F-16, а не БПЛА – Rzeczpospolita
16 сентября 2025 14:21

На жилой дом в Польше упала ракета F-16, а не БПЛА – Rzeczpospolita