Польский президент намерен в Берлине потребовать репарации от ФРГ – Politico

Польский президент Кароль Навроцкий сообщил, что во время своего визита в Германию он собирается вновь поднять тему репараций за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, эта тема остается актуальной и с юридической точки зрения не закрыта, невзирая на предыдущие заявления Германии.

Навроцкий высказал надежду на возобновление дискуссии, отметив, что польский парламент ранее уже подтвердил необходимость ее продолжения. Он также заметил, что заключение соглашения с немецким правительством отвечает интересам обеих стран.

Кроме того, польский лидер планирует обсудить торгово-экономическое взаимодействие, подчеркнув значение Польши как одного из основных партнеров Германии.

Ранее Варшава оценивала ущерб от нацистской оккупации в 6,2 триллиона злотых, однако Берлин по-прежнему ссылается на отказ Польши от репараций в 1953 году. Новые польские власти намерены искать альтернативные формы компенсации.

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