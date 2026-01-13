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Новости по тегу #Вадим Денисенко

Экс-командующего ССО Вадима Денисенко проводили в запас в Министерстве обороны
13 января 2026 06:06

Экс-командующего ССО Вадима Денисенко проводили в запас в Министерстве обороны

Новая десантно-штурмовая бригада появится на юге Беларуси
02 августа 2025 13:35

Новая десантно-штурмовая бригада появится на юге Беларуси

Воздушно-десантные войска и силы спецопераций Беларуси устроили праздник в честь 95-летия
01 августа 2025 14:58

Воздушно-десантные войска и силы спецопераций Беларуси устроили праздник в честь 95-летия

Более 50 семей военных получили ключи от квартир в Марьиной Горке
17 июля 2025 13:32

Более 50 семей военных получили ключи от квартир в Марьиной Горке

Белорусские военнослужащие, участвовавшие в Параде Победы в Москве, прибыли в Минск
10 мая 2025 10:34

Белорусские военнослужащие, участвовавшие в Параде Победы в Москве, прибыли в Минск

О подготовке белорусского спецназа и усилении южных рубежей. Разговор с командующим силами спецопераций
27 октября 2024 18:38

О подготовке белорусского спецназа и усилении южных рубежей. Разговор с командующим силами спецопераций

Процентов на 90 – это белорусские разработки. Денисенко о новинках технического вооружения в ССО
27 октября 2024 17:36

Процентов на 90 – это белорусские разработки. Денисенко о новинках технического вооружения в ССО

Мы готовы! Вадим Денисенко о выборах Президента Беларуси в 2025-м
27 октября 2024 17:33

Мы готовы! Вадим Денисенко о выборах Президента Беларуси в 2025-м

Нет ничего, спокойно! Командующий силами спецопераций о ситуации на южной границе Беларуси
27 октября 2024 17:31

Нет ничего, спокойно! Командующий силами спецопераций о ситуации на южной границе Беларуси

На полигоне Брестский стартовали антитеррористические учения Беларуси и Китая
08 июля 2024 13:50

На полигоне Брестский стартовали антитеррористические учения Беларуси и Китая

Победителей ежегодного конкурса «Юный спецназовец» выбрали в Беларуси
28 октября 2023 10:39

Победителей ежегодного конкурса «Юный спецназовец» выбрали в Беларуси

Территория у наших границ захвачена противником. Как среагировали силы ОДКБ на учениях с такой легендой?
06 сентября 2023 16:44

Территория у наших границ захвачена противником. Как среагировали силы ОДКБ на учениях с такой легендой?