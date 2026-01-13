Новости по тегу #Вадим Денисенко

В церемонии приняли участие министр обороны Виктор Хренин и государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
Нынешнее время требует быстрой реакции и постоянного развития с учетом опыта современных военных конфликтов.
1 августа зрители смогли ознакомиться с современными образцами военной техники, вооружения, формой и снаряжением. Работали тематические интерактивные и фотозоны, полевая кухня, а на сцене выступали творческие коллективы.
В ближайшие годы в городе появится целый микрорайон для военнослужащих.
На столичном железнодорожном вокзале их встретил командующий силами спецопераций.
Что касается Вооруженных Сил, то здесь никто, кроме сил специальных операций. На неделе они отметили День специальной разведки. Как меняется этот высокомобильный род войск? Рассказал генерал Вадим Денисенко.
У нас ВПК в состоянии сделать то, что нам необходимо.
Я надеюсь, что эти выборы у нас будут проходить спокойно, планово, как обычно.
В 2022-м да, было. Нам листовки закидывали, непристойные жесты. Но сейчас этого нет.
10 октября 2026 17:11
10 октября 2026 17:05
10 октября 2026 17:05
10 октября 2026 17:00
10 октября 2026 16:58
10 октября 2026 16:56
10 октября 2026 16:52
10 октября 2026 16:34