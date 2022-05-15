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«Передо мной стоит человек, который принимает меня тоже как человека». Гостья из Литвы о встрече с Лукашенко

15 мая 2022 16:34
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Новости Беларуси. На неделе в Беларусь приехали блогеры из Литвы, чтобы провести сверку информации о нашей стране, которую им транслируют в собственных СМИ. А фейков масса, и верится в них все больше с трудом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще один повод навестить белорусов – это День Победы. В некоторых Прибалтийских странах, как мы уже убедились, отмечать 9 Мая запрещают, а за венки наказывают.

Вспомнить погибших родственников на фронтах Великой Отечественной войны в Минск приехала группа литовских блогеров. С утра 9 мая они вместе с белорусами на шествии поколений. И даже не ожидали, что глава государства лично поздравит ветеранов, пообщается с присутствующими, услышит и их вопрос.

«Передо мной стоит человек, который принимает меня тоже как человека». Гостья из Литвы о встрече с Лукашенко-1

Эрика Швянченене, общественный деятель (Литва):
Я знала, что передо мной стоит человек, который принимает меня тоже как человека, и это очень приятно. В Литве много людей заинтересованы. Возможности бизнеса, развивать маленький, средний бизнес и, конечно, возобновить крупный бизнес, потому что древесина, металл – это все для нас надо. У нас строительство без ваших материалов стоит.

«Передо мной стоит человек, который принимает меня тоже как человека». Гостья из Литвы о встрече с Лукашенко-4

«Передо мной стоит человек, который принимает меня тоже как человека». Гостья из Литвы о встрече с Лукашенко-6

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# Беларусь-Литва # общество # Эрика Швянченене # Анастасия Ярощик-Корниенко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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