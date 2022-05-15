«Передо мной стоит человек, который принимает меня тоже как человека». Гостья из Литвы о встрече с Лукашенко

Новости Беларуси. На неделе в Беларусь приехали блогеры из Литвы, чтобы провести сверку информации о нашей стране, которую им транслируют в собственных СМИ. А фейков масса, и верится в них все больше с трудом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще один повод навестить белорусов – это День Победы. В некоторых Прибалтийских странах, как мы уже убедились, отмечать 9 Мая запрещают, а за венки наказывают.

Вспомнить погибших родственников на фронтах Великой Отечественной войны в Минск приехала группа литовских блогеров. С утра 9 мая они вместе с белорусами на шествии поколений. И даже не ожидали, что глава государства лично поздравит ветеранов, пообщается с присутствующими, услышит и их вопрос.