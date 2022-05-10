Каждый рубль использовать разумно. Ключевые моменты совещания с Президентом по вопросу гособоронзаказа

Новости Беларуси. Беларусь не жалеет средств на поддержание армии, но каждый рубль должен быть использован разумно. Об этом 10 мая заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу государственного оборонного заказа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обороноспособность страны всегда была на контроле Президента. Учитывая сложившуюся геополитическую ситуацию, вопрос приобретает особое значение. За последние годы белорусская армия значительно укрепила свою мощь, и ее оснащение участники совещания обсудили детально. В арсенале военнослужащих современное вооружение и техника. Но Президент предупредил, что перебарщивать с высокими технологиями в этой сфере нельзя – на вооружении должна быть эффективная, но простая и надежная техника. Подробности расскажет Алена Сырова.

Дороже всего в мире стоит безопасность. С этим тезисом едва ли кто-то станет спорить, особенно глядя на развитие событий теперь уже в ближайшем зарубежье. Армии мира тратят миллиарды на закупку того, что в момент «икс» сможет защитить и помочь в условиях боевых действий эффективно выполнять задачи. Вот только у каждого государства они свои. Беларусь не раз заявляла о готовности отвечать на агрессию в свою сторону, защищаться в случае нападения, но подобные действия со своей стороны всегда исключала. Под эти задачи в четыре этапа переформатировали наши Вооруженные силы, под них же формировали гособоронзаказ, читай – перечень необходимого.

Алена Сырова, политический обозреватель:

О том, что и в каком количестве закупать, производить в том числе силами своего военпрома, несколько месяцев назад тоже обсуждали на уровне Президента. Но с тех пор ситуация значительно изменилась. Логично, должны быть скорректированы и планы. В том числе для этого Александр Лукашенко пригласил сегодня, 10 мая, во Дворец Независимости руководство силовых ведомств страны и правительства Беларуси.

С министром обороны Главнокомандующий постоянно на связи. Нам никогда не было просто, а в последние годы активность у белорусских границ армий Североатлантического альянса и вовсе стала рутиной. Мы привыкли к угрозе с Запада. И все же добавилось южное направление. Российская спецоперация в Украине подталкивает задаться вопросами. Лукашенко: мы создаем новую ракету очень эффективного образца. Читайте здесь. Вместе с тем возникает еще один вопрос: а нужно ли нам сейчас то вооружение, которое мы планировали закупать и в таком количестве? Ведь те же события в Украине наглядно демонстрируют: в бою успешнее тот, кто мобильнее. Лукашенко: наша армия способна воевать. Мы понимаем, что победить НАТО нам не удастся. Подробности здесь. К слову, Госкомвоенпром отечественную ракету средней дальности для ЗРК «Бук» планирует испытать в мае, а к концу года доложить о результатах работы Президенту. Пока же говорят о других разработках, которые будут работать в интересах нашей безопасности.

Какое оружие будет поступать в Вооруженные силы Беларуси, читайте здесь. Белорусские Вооруженные силы постоянно технически оснащаются. Отрадно, что большей частью необходимого мы можем обеспечить себя сами. Предприятия нашей оборонки пользуются уважением в мире. Те же «Пеленг», «Агат», да и банально с тягачами МЗКТ едва ли кто-то может потягаться. ​«Нам бы тут не переборщить». Лукашенко рассказал о создании нового оружия. В рамках гособоронзаказа закуплено в 2021 году около 80 бронетранспортеров, десятки средств управления войсками и связи. К слову, на вопросах связи и тылового обеспечения Президент остановился отдельно. И это тоже урок, извлеченный из того, что сейчас происходит в Украине.

​Александр Лукашенко: «Не надо никакое оружие, ничего не нужно, если нет связи». Читайте здесь. На поддержание обороноспособности армии в стране денег не жалеют, и нынешний гособоронзаказ Президент поддержал с ремаркой о том, что каждый выделенный рубль должен быть использован максимально разумно. Министр обороны заявил, что оборонный бюджет останется прежним, увеличивать его не будут. ​Виктор Хренин рассказал о том, что 10 мая обсуждали с Президентом.

К слову, выводы нужно делать не только из текущей обстановки, но из прошлых войн. Накануне мы отмечали 77-ю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне. История учит потомков тех, кто заплатил колоссальную цену за ту Победу, не быть беспечными, а быть готовыми. Для это и устраивают внезапные проверки (и в нынешнем контексте к ним относятся более чем серьезно). К слову, второй ее этап стартовал 10 мая. Лукашенко: «Агрессия с западной или южной территории. Мы несколько сценариев видим». Подробнее здесь.