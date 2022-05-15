Блогер из Литвы о Беларуси: у нас говорят, что тут диктатура. Вот бы нам такую диктатуру

На неделе в Беларусь приехали блогеры из Литвы, чтобы провести сверку информации о нашей стране, которую им транслируют в собственных СМИ. А фейков масса, и верится в них все больше с трудом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Команда блогеров из Литвы решительно отправилась в пресс-тур по Беларуси, чтобы наводить мосты истинной информации – развеять фейки о Беларуси.

Гости из Литвы разводят руками, ведь реальная картина у них прямо перед глазами.