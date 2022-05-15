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Блогер из Литвы о Беларуси: у нас говорят, что тут диктатура. Вот бы нам такую диктатуру

15 мая 2022 16:35
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На неделе в Беларусь приехали блогеры из Литвы, чтобы провести сверку информации о нашей стране, которую им транслируют в собственных СМИ. А фейков масса, и верится в них все больше с трудом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Команда блогеров из Литвы решительно отправилась в пресс-тур по Беларуси, чтобы наводить мосты истинной информации – развеять фейки о Беларуси.

Гости из Литвы разводят руками, ведь реальная картина у них прямо перед глазами.

Блогер из Литвы о Беларуси: у нас говорят, что тут диктатура. Вот бы нам такую диктатуру-1

Артурас Лукьянчукас, блогер (Литва):
У вас все тут развивается, строится, чисто, красиво, порядочно. У нас говорят: ой, тут диктатура, диктатура… Ну и что? Вот бы нам такую диктатуру.

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# Беларусь-Литва # общество # Артурас Лукьянчукас # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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