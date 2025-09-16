Сафари по-белорусски. Экскурсии в дикую природы развивают в Воложинском районе

В Воложинском районе развивают туры, во время которых можно понаблюдать за животными. Необычную услугу предлагают в зеленой жемчужине Беларуси – Республиканском ландшафтном заказнике «Налибокский», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Разработано 9 уникальных экомаршрутов с разными видами передвижения: на велосипедах, байдарках, автобусах, а с мая еще и на квадроциклах. Кроме того, свои уникальные природные экскурсионные тропы запустил и Воложинский лесхоз.

Анастасия Пахолко, директор Туристического информационного центра Воложинского района:

Пользуются популярностью у туристов наши экотропы. Это «Сябрыньский перекресток», где обитают всем известные тарпаны, и инклюзивная тропа «Белокорец». Воложинский лесхоз также активно развивает туризм. На территории Румского лесничества создан экотуристический комплекс «Румские стежки», который состоит из трех направлений – это мифологический, экологический и исторический.

На территории заказника «Налибокский» появится экотропа, где можно будет услышать и изучить птиц Беларуси. В планах разработка новых водных маршрутов по рекам Уса и Западная Березина.