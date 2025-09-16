Как начать вести здоровый образ жизни и не сорваться – узнали у специалиста

Наталья Надольская, ведущая: Многие к здоровому образ жизни приходят с возрастом. Потому что понимают, что давление уже, сердце. Надо себя уже в чем-то ограничивать. Я знаю, что некоторые специалисты рекомендуют постепенно входить в здоровый образ жизни. То есть не то что ты в один день перестал пить, курить. Стал правильно питаться, спать, гулять 10 тысяч шагов, что твоя нервная система просто не выдержит таких перемен. Так это или нет? Как входить плавно в здоровый образ жизни?

Сегодня ЗОЖ – это не просто здоровый образ жизни, это новомодное течение. В Instagram сплошные фитоняшки, а на YouTube – тренеры. О том, где заканчивается мотивация и начинается насилие, и как ЗОЖ превращается в массовый абьюз, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Эллина Плисакова, нутрициолог:

Это совершенно правильно, так нужно. Иначе, если все сразу менять в своей жизни, конечно, будет срыв. До свидания, здоровый образ жизни, мне как было хорошо, так я и буду.

Наталья Надольская:

С чего тогда лучше начать? Начать правильно питаться или ходить 10 тысяч шагов или в тренажерный зал?

Эллина Плисакова:

С чего комфортнее, с чего вам легче начать. Допустим, к примеру, вы не занимаетесь никакими физическими нагрузками, питаетесь вообще как попало, спите плохо. Просто для себя решить, с чего мне проще начать. Допустим, мне проще прогуляться. Лишний час выйти с собакой либо ребенком погулять либо до работы пройти. Значит, включаем какой-то месяц, условно, ходим, стараемся ходить. Хотя бы те же условные 10 тысяч шагов, хотя для каждого человека норма своя на самом деле. Допустим, если вы ходили всегда 3 тысячи и будете ходить уже 5 тысяч – это прогресс, чем сразу 10. То есть постепенно переходим.

Переход на ПП, которое не должно быть прямо ПП, здоровый образ жизни, другой образ жизни – это процесс долгий. Это должно постепенно вклиниваться в вашу ежедневную рутину, ваши ежедневные действия, чтобы могли всю жизнь этого придерживаться. Не так что: посидел на диете месяц, скинул 5 килограммов. Потом в следующий месяц ты уже все кинул и плюс 10 у тебя стало. Потому что организм тоже умный, запоминает: был дефицит, меня не кормили, значит, я буду сейчас накапливать побыстрее больше.

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