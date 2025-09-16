Семь компонентов – из чего складывается здоровый образ жизни, объяснила терапевт

Сегодня ЗОЖ – это не просто здоровый образ жизни, это новомодное течение. В Instagram сплошные фитоняшки, а на YouTube – тренеры. О том, где заканчивается мотивация и начинается насилие и как ЗОЖ превращается в массовый абьюз, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Ольга Сычик, врач-терапевт, нутрициолог:

Если говорить вообще о ЗОЖ, здоровый образ жизни – это комплекс привычек, действий, которые направлены на укрепление здоровья, профилактику заболеваний, улучшение качества продолжительности жизни человека. Состоит он в основном из таких основных, наверное, семи компонентов. То есть это, конечно, сбалансированное питание, физическая активность, работа со стрессом, режим дня – труда и отдыха. Я, наверное, из практики могу сказать, что большинство, конечно, интересуется. Но, наверное, выделяет кто-то, все-таки в крайности впадает – наверное, больше за физическую активность, кто-то – за сбалансированное питание для подсчета этих калорий.

Подробности в видео.

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