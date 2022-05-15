«Провокации могут быть любыми». Игорь Король о ленд-лизе, учениях у границы и грозит ли Беларуси военная опасность

Лязг гусениц у границ и планы по нападению на нашу страну в рутине белорусам могут казаться мифическими. Но это не значит, что это так. Скорее, свидетельствует о том, что те, кто отвечают за нашу безопасность и спокойствие, справляются со своей задачей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 16 военных учений проходит в эти дни в Европе, из них пять – в Польше и странах Балтии, совсем рядом с нами.

Игорь Король, первый заместитель начальника Генерального штаба Беларуси Вооруженных сил Беларуси:

Более 260 боевых танков, порядка 150 боевых самолетов, 164 боевых вертолета. В Средиземном море и в Балтике создана ударная группировка носителей крылатых ракет. К сожалению, крылатые ракеты – это не есть оружие для защиты, это оружие прежде всего для нападения. Дальность, досягаемость этих ракет позволяет им осуществлять огневое воздействие на территорию всей нашей страны.

На территории Польши и стран Балтии на границе с Беларусью на сегодня насчитывается 16 боеготовых батальонных тактических групп. Из них четыре – многонациональные (НАТО) и 12 – чисто американские. Такого не было никогда. Эти батальонные тактические группы находятся на полигонах вблизи наших границ, они полностью готовы, укомплектованы, имеют запасы и готовы действовать по своему непосредственному предназначению.

«Провокации могут быть любыми»

Игорь Король:

Имеются объективные данные, что вблизи наших границ на Овручском направлении развернуты американские станции контрбатарейной борьбы. Сегодня на Ровенском направлении Украина сосредоточила против Республики Беларусь порядка 10 тысяч военнослужащих. На Овручском направлении их 6 тысяч, на Черниговском – 4,5 тысячи. Есть среди них артиллерийские, вооруженные самыми современными американскими средствами, и подразделения противовоздушной обороны.

Украинцы минируют дороги, мосты на сопредельной территории, ведут усиленное патрулирование усиленными нарядами. Все вооружены, все с боевым оружием, поэтому провокации могут быть любыми.