«Мы не жалеем средств». Лукашенко рассказал, что требует от Минобороны

Новости Беларуси. Обстановку в Беларуси и за ее пределами с военной точки зрения нужно видеть и оценивать объективно. Об этом 1 0мая заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу государственного оборонного заказа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обороноспособность страны всегда была на контроле Президента. Учитывая сложившуюся геополитическую ситуацию, вопрос приобретает особое значение. События в регионе в очередной раз показывают, как важно обеспечить Вооруженные Силы всем необходимым. За последние годы белорусская армия значительно укрепила свою мощь. В арсенале военнослужащих появились современное вооружение и техника. Внимание не только оружию, но и резерву топлива, а также продовольствия. По-прежнему актуальной остается задача по развитию разработок отечественных компаний военпрома. Авторитет уже заработали белорусский холдинг «АГАТ», оптика «Пеленга» и прицелы БелОМО. Перспектива есть и в разработке роботизированного оружия, ударных беспилотных комплексов и противотанковых управляемых ракет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В конце прошлого года или в начале этого в Министерстве обороны мы подходили к этой проблеме. Скажу откровенно, что тогда мы по-другому видели и свою армию, и, прежде всего, вооружение нашей армии. И опять же, абсолютно откровенно, военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила. С первого дня этой операции я требовал от руководства Министерства обороны, от вас всех, с учетом уроков, определиться, какая война будет в Беларуси, если не дай бог. И поэтому, какое оружие нам нужно будет для той армии, для нынешней армии, нашей армии, если вдруг нам придется с оружием в руках защищать свою страну. И как мне было доложено, уроки извлечены.

Подходы изменились? Да, изменились. Иначе и быть не могло. Поэтому вот под этим углом мы сегодня должны рассмотреть наш государственно-оборонный заказ на текущий год. Оборонно-промышленный комплекс является одним важнейших высокотехнологичных секторов белорусской экономики. И, естественно, опираться мы должны на отечественного производителя вооружения. На поддержание обороноспособности армии мы не жалеем средств, но каждый выделенный рубль должен быть использован разумно, по-хозяйски – принципиальное жесткое требование.