Лукашенко жёстко прошёлся по проблемам АПК. Итоги селекторного совещания

Новости Беларуси. О проблемных моментах в АПК. Президент провел селекторное совещание. На связи было не только областное руководство, но и руководители всех районов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Жатву провести в срок, не гнаться за рекордами: главное – качество зерна. Навести порядок – это касается не только состояния техники, но и трудовой дисциплины. Разговор получился местами жесткий.

Президент давал характеристики участникам совещания, что называется, не в бровь, а в глаз. Но если кто-то хоть раз бывал в хозяйстве, знает: там не миндальничают и выражения не подбирают. На это просто нет времени. А сейчас, в период уборки, распорядок у аграриев действительно напоминает армейский. Чуть зазевался, поломка, простой – потеряли и время (а это сегодня ценный ресурс), и деньги. И еще один важный момент для общего понимания. Если кому-то кажется, что Президент так закручивает гайки, что резьбу может и сорвать, посмотрите, как проходит уборочная в Украине.

Фермеры сразу выпускают на поле саперов, которые проводят разминирование, а только потом идут комбайны. Но все равно риски для жизни остаются. Одним словом, хлеб дорого стоит. Чтобы белорусам не пришлось платить такую цену за урожай, а охотники толкнуть нашу страну в бездну войны определенно есть, глава государства и требует мобилизации по всем фронтам. Наш политобозреватель Евгений Пустовой о битве за урожай и не только.

Стабильность. Страда. Селектор. В мире политического неспокойствия стабильность больше не раздражает. Страда лучше, чем война, и голод от засухи. Поэтому и за селектором по аграрной теме следят все. Лукашенко: страда – это наш продовольственный фронт. Лучше на этом фронте воевать, чем на горячем. Читайте здесь.

На связи вся страна. Традиционно облисполкомы. Но по поручению Президента вклиниться в обсуждение зернового клина с самым неудобным вопросом может любой председатель райисполкома. Все под прицелом видеокамер, ну а аграрии всегда под прицелом контролирующих органов. У каждого своя работа. И каждый старается выполнить ее «на отлично». Президент требует – без приписок.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Миоры. Из 47 комбайнов, числящихся по информации райисполкома исправными, выявлено 10 неисправных. Это 21 %. В масштабах одного района, на мой взгляд, это серьезная проблема. К технике действительно не хватает человеческого отношения. Поручение Президента: даже металлом собрать и переделать промышленникам. Они восстановят. Будет дешевле.

Алексей Касьянчик, ведущий государственный инспектор КГК Минской области:

Пять из шести комбайнов в ремонте, из которых три единицы даже еще не участвовало в уборке, также это недостаток механизаторских кадров. Где-то не успели починить, где-то потеряли детали, где-то за руль посадить некого. У Минской овощной фабрики был один сломанный комбайн. Приехала проверка – нашлось еще два нерабочих.

Павел Богдан, главный инженер:

Проблемы с техникой всегда есть, тем более с учетом того, что техника 2005-2006 года выпуска как импортная, ну и наша белорусская тоже 2011-го. Цена комбайна – полмиллиона белорусских рублей. Недешево. Чужие еще дороже. У Беларуси уникальная компетенция – производим практически всю палитру аграрной техники. А ведь когда-то убеждали и упрекали Лукашенко – лучше купить чужую. Западные санкции показали – мы на правильном пути. Президент говорит то, что волнует механизаторов. Не вся наша техника повод к гордости. Второй вопрос: как к ней относятся?

Помните вот эти эпичные кадры из Могилевской области? Тогда еще глава государства принял громкие кадровые решения. На селекторе тоже принято кадровое решение. Игорь Брыло из Минска переезжает в самый северный регион. Кадровое решение неспонтанное, но озвучено на селекторе. К тому же для тех, кто в обойме, практический опыт хозяйствования не лишний. «Если не будет железной дисциплины, через год все развалится»: итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Могилевскую область.

Президент дипломатично подчеркнет: это не увольнение. Это сложнейший участок работы. Нелишним сильный управленец будет в Витебском регионе. Ситуация там нелегкая. Грамотный экономист Субботин улучшает ситуацию. Но региону нужен тотальный апгрейд. Короче, хочешь снять критику – поезжай на север.

Николай Зимин, старший оперуполномоченный УБЭП КМ УВД Витебского облисполкома:

Замечания в основном во всех хозяйствах одинаковые. Это неправильная постановка на учет техники, списанные узлы и агрегаты не оприходуются, а сдаются на металлолом. В то время пока идет селектор, идут и проверки транспорта. Президент в 2023 году уделил особое внимание такой процедуре. К чему приводит недосмотр техники, рассказал Генпрокурор. Андрей Швед: на объектах АПК выросло количество пожаров, 70% – человеческий фактор.

Урожай выращивают год. Собирают недели. А загубить можно за сутки. Зерносушильные комплексы работают круглосуточно. Техническая исправность – на жестком контроле.

Роман Кравчук, главный агроном сельхозпредприятия «Остромечево»:

Проверяем, дефектуем, запускаем заранее, прокручиваем. Все, чтобы каждое звено, которое будет заниматься доработкой и сушкой зерна, представляло объем работ на будущий период. Это Брестская область. Это «Остромечево». Элитный дивизион аграрного фронта. А вот они, герои не самой публичной уборочной передовой.

Григорий Вабищевич, оператор КЗС сельхозпредприятия «Остромечево»:

Продовольственная безопасность республики. Не будет хлеба – люди голодные будут. К Брестской области вопросов у Президента не было. И в отчетах аудиторских органов если и мелькали здешние хозяйства, то как факты, но не тенденции.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

В этом году нам удалось приобрести 156 новых зерноуборочных комбайнов. И до конца уборки я еще получу 34. Это за заработанные деньги, за прошлые два года, думаю, это нам позволит завершить уборку в оптимальные сроки. Гродно тоже долго не отчитывался. Губернатор, чувствуется медицинский бэкграунд, даже упомянул про нулевую терпимость. К хронической болезни АПК – припискам. А вот Витебский коллега все больше погружается в аграрный сленг.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Александр Михайлович, меня уже радует, что вы четко разговариваете, употребляя аграрные термины. Значит, толк будет. Вы уже от интеллигентского преподавательского языка отходите, а становитесь на рельсы настоящего технолога в сельском хозяйстве. Лукашенко: если бы не было кукурузы, нам было бы очень тяжело. При всей засухе она дает хорошие результаты. На территории белорусского междуречья – от Двины до Сожа – сложности схожие. Решают. Даже со льном ситуация улучшается.

В центральной области ситуация сложная. Но не катастрофическая. Урожайность неоднородная. Северные регионы никогда не блистали плодородными почвами, а теперь еще и бездожье. Надежда на Юг и Запад. А еще на помощь с топливом. Селектор – живой и острый диалог. Каждый может сказать свое слово. Решить проблему. У губернаторов лучше всяких слов это дела. Зерно в закромах. И дисциплина в коллективах. Лукашенко – Турчину: мы не получим рекордный урожай. Но я от вас этого и не требую.