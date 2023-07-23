Вступительная кампания – 2023. Какие специальности уже вышли из топа и кого возьмут в вуз без экзаменов?

Новости Беларуси. То, что врачей и медсестер не хватает, известная проблема. Исправить ситуацию за один день не удастся, конечно, но и сидеть сложа руки никто не собирается. Да и есть надежда, что в отдельных специалистах в будущем дефицита точно не будет. На это указывают первые результаты вступительной кампании – 2023, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Прием документов начался в понедельник, 17 июля, а уже к среде конкурс на стоматологический факультет БГМУ был сформирован, да еще какой! Средний бал составит 380 из 400 возможных. Но как обстоят дела с конкурсом на другие специальности? Оксана Семашко изучала, что выбирают абитуриенты и что предлагают наши вузы, совпадает ли спрос и предложение и есть ли у поступающих план Б.

Абитуриент из Хойников Егор Богданович одним из первых приехал подавать документы в мед. Юноша уверен, вскоре его мечта осуществится.

Егор Богданович, абитуриент БГМУ:

Я хочу поступить на медико-профилактическое дело, работать в санстанции. У нас половина одноклассников хотят поступить в мед и тоже в Минске.

Медико-профилактический факультет БГМУ в этом году набирает больше 100 первокурсников. Специальность востребована. Плюс с этого года открыли новую специализацию «клиническая госпитальная эпидемиология». Это новое направление для страны.

Андрей Гиндюк, ответственный секретарь приемной комиссии БГМУ:

Обсуждаются вопросы введения дополнительной должности клинического эпидемиолога. В любом случае сегодня мы их выпускаем. Планируется мультидисциплинарная команда – эпидемиологи, инфекционисты, клиницисты, лаборанты, фармакологи, которые будут работать в клиниках и именно над улучшением обслуживания.

А это уже БГУ. Здесь в сентябре ожидают увидеть в аудиториях больше 4,5 тысячи первокурсников. Популярны в этом году специальности математического профиля, а также новые направления: «кибербезопасность» и «госаудит».

Анастасия Русак, абитуриент БГУ:

Подаю на биологический факультет БГУ на специальность «биоинженерия и биоинформатика». Мне кажется, что это перспективное направление.

Константин Козадаев, проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ:

Мы имеем запросы из самых различных областей деятельности нашего государства, начиная с административно-управленческого и заканчивая той же промышленностью, образованием, поэтому достаточно сбалансированные заявки. Мы стараемся удовлетворить как можно более широкий круг потребителей наших будущих кадров.

По юридическому делу и IT ощущается спад. Интерес сместился в сторону биотехнологий, регионоведения, туризма.

Оксана Семашко, корреспондент:

С этого года в академии авиации будут обучать девушек управлять беспилотниками. Всего на эту специальность 10 претенденток. И к своей работе они приступят уже спустя четыре года после обучения здесь.

В этом году наравне с юношами девушки также делили «логистику». Это еще одно новое направление. По нему контрольные цифры приема уже выполнены.

Андрей Коновальчик, абитуриент Белорусской государственной академии авиации Беларуси:

Хотел стать летчиком. Очень было большое желание. Прямо мечта. Но, к сожалению, не получилось пройти комиссию по здоровью. А в этом году открылась новая профилизация «логистика авиационных перевозок». Я очень образовался. И решил поступать туда.

Павел Примак, проректор по государственной авиации – начальник военного факультета Белорусской государственной академии авиации:

Мы весь учебный процесс сейчас активизируем на практику. У нас есть тренажеры, как стационарные, так и те, которые мы изготавливаем сами на средствах вычислительных техники. Каждый курсант раз в год будет получать практику в воинских частях, что позволит ему максимально приблизиться к той технике, которую он будет эксплуатировать после этого, и получить драгоценный опыт.

Определиться с будущим некоторым помогла новация этого года. На условиях целевой подготовки в вузы страны зачислены около 3,5 тысячи мотивированных выпускников школ. Почти 400 девушек и юношей получили студенческие билеты благодаря олимпиадам. Свои знания они демонстрировали в 18 региональных вузах страны, большинство останутся здесь получать образование и работать. В основном педагогами и медиками.

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Подготовка кадров проводится только по тем специальностям, особенно за счет средств республиканского бюджета, да и на платной основе, в которых сегодня востребованы организации в экономике, социальной сфере нашей страны. По всем специальностям, по которым осуществляется набор, учреждениями высшего образования на постоянной основе производится внедрение новых разделов, включение новых учебных дисциплин, чтобы действительно подготовка кадров производилась с учетом тех потребностей, которые есть сегодня у организаций.

Высокий спрос у предприятий на рабочие кадры. Флагманы страны остро нуждаются, например, в оптиках. С этого года азам этой профессии будут обучать в Минском колледже автомобилестроения.

Дарья Слаута, абитуриент Минского государственного колледжа автомобилестроения:

Я поступаю на контролера оптических деталей, потому что мне нравится эта профессия. Буду пытаться учиться хорошо.

Галина Рылькова, заместитель директора Минского государственного колледжа автомобилестроения:

На уровень профессионально-технического образования уже процентов 70-71 подано заявлений. Предприятия очень нуждаются в наших специалистах, конкретно мы их называем оптики. Квалификаций мы присваиваем очень много. У нас большой спектр специальностей. Они все связаны с металлообработкой.

Вслед за этой новая вступительная кампания начнется уже с сентября, чтобы абитуриент-2024 смог определиться с будущим заранее.