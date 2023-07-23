Вступительная кампания – 2023. Какие специальности уже вышли из топа и кого возьмут в вуз без экзаменов?
Новости Беларуси. То, что врачей и медсестер не хватает, известная проблема. Исправить ситуацию за один день не удастся, конечно, но и сидеть сложа руки никто не собирается. Да и есть надежда, что в отдельных специалистах в будущем дефицита точно не будет. На это указывают первые результаты вступительной кампании – 2023, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Прием документов начался в понедельник, 17 июля, а уже к среде конкурс на стоматологический факультет БГМУ был сформирован, да еще какой! Средний бал составит 380 из 400 возможных.
Но как обстоят дела с конкурсом на другие специальности? Оксана Семашко изучала, что выбирают абитуриенты и что предлагают наши вузы, совпадает ли спрос и предложение и есть ли у поступающих план Б.
Абитуриент из Хойников Егор Богданович одним из первых приехал подавать документы в мед. Юноша уверен, вскоре его мечта осуществится.
Егор Богданович, абитуриент БГМУ:
Я хочу поступить на медико-профилактическое дело, работать в санстанции. У нас половина одноклассников хотят поступить в мед и тоже в Минске.
Медико-профилактический факультет БГМУ в этом году набирает больше 100 первокурсников. Специальность востребована. Плюс с этого года открыли новую специализацию «клиническая госпитальная эпидемиология». Это новое направление для страны.
Андрей Гиндюк, ответственный секретарь приемной комиссии БГМУ:
Обсуждаются вопросы введения дополнительной должности клинического эпидемиолога. В любом случае сегодня мы их выпускаем. Планируется мультидисциплинарная команда – эпидемиологи, инфекционисты, клиницисты, лаборанты, фармакологи, которые будут работать в клиниках и именно над улучшением обслуживания.
А это уже БГУ. Здесь в сентябре ожидают увидеть в аудиториях больше 4,5 тысячи первокурсников. Популярны в этом году специальности математического профиля, а также новые направления: «кибербезопасность» и «госаудит».
Анастасия Русак, абитуриент БГУ:
Подаю на биологический факультет БГУ на специальность «биоинженерия и биоинформатика». Мне кажется, что это перспективное направление.
Константин Козадаев, проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ:
Мы имеем запросы из самых различных областей деятельности нашего государства, начиная с административно-управленческого и заканчивая той же промышленностью, образованием, поэтому достаточно сбалансированные заявки. Мы стараемся удовлетворить как можно более широкий круг потребителей наших будущих кадров.
По юридическому делу и IT ощущается спад. Интерес сместился в сторону биотехнологий, регионоведения, туризма.
Оксана Семашко, корреспондент:
С этого года в академии авиации будут обучать девушек управлять беспилотниками. Всего на эту специальность 10 претенденток. И к своей работе они приступят уже спустя четыре года после обучения здесь.
В этом году наравне с юношами девушки также делили «логистику». Это еще одно новое направление. По нему контрольные цифры приема уже выполнены.
Андрей Коновальчик, абитуриент Белорусской государственной академии авиации Беларуси:
Хотел стать летчиком. Очень было большое желание. Прямо мечта. Но, к сожалению, не получилось пройти комиссию по здоровью. А в этом году открылась новая профилизация «логистика авиационных перевозок». Я очень образовался. И решил поступать туда.
Павел Примак, проректор по государственной авиации – начальник военного факультета Белорусской государственной академии авиации:
Мы весь учебный процесс сейчас активизируем на практику. У нас есть тренажеры, как стационарные, так и те, которые мы изготавливаем сами на средствах вычислительных техники. Каждый курсант раз в год будет получать практику в воинских частях, что позволит ему максимально приблизиться к той технике, которую он будет эксплуатировать после этого, и получить драгоценный опыт.
Определиться с будущим некоторым помогла новация этого года. На условиях целевой подготовки в вузы страны зачислены около 3,5 тысячи мотивированных выпускников школ. Почти 400 девушек и юношей получили студенческие билеты благодаря олимпиадам. Свои знания они демонстрировали в 18 региональных вузах страны, большинство останутся здесь получать образование и работать. В основном педагогами и медиками.
Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
Подготовка кадров проводится только по тем специальностям, особенно за счет средств республиканского бюджета, да и на платной основе, в которых сегодня востребованы организации в экономике, социальной сфере нашей страны. По всем специальностям, по которым осуществляется набор, учреждениями высшего образования на постоянной основе производится внедрение новых разделов, включение новых учебных дисциплин, чтобы действительно подготовка кадров производилась с учетом тех потребностей, которые есть сегодня у организаций.
Высокий спрос у предприятий на рабочие кадры. Флагманы страны остро нуждаются, например, в оптиках. С этого года азам этой профессии будут обучать в Минском колледже автомобилестроения.
Дарья Слаута, абитуриент Минского государственного колледжа автомобилестроения:
Я поступаю на контролера оптических деталей, потому что мне нравится эта профессия. Буду пытаться учиться хорошо.
Галина Рылькова, заместитель директора Минского государственного колледжа автомобилестроения:
На уровень профессионально-технического образования уже процентов 70-71 подано заявлений. Предприятия очень нуждаются в наших специалистах, конкретно мы их называем оптики. Квалификаций мы присваиваем очень много. У нас большой спектр специальностей. Они все связаны с металлообработкой.
Вслед за этой новая вступительная кампания начнется уже с сентября, чтобы абитуриент-2024 смог определиться с будущим заранее.
Лидия Ермачек, начальник управления естественно-математических и технических дисциплин Минского городского института развития образования:
Не стоит переживать тем абитуриентам, которые не поступили на ту специальность, которую выбрали, на которую четко определены со своей специальностью, которые уже выбрали свой профессиональный путь. Существует сокращенная форма получения высшего образования. Есть колледжи, которые дадут профессию через 4 года, то есть молодой человек уже будет с профессией. Но если он все-таки решит получить высшее образование, он может поступить в профильный вуз, где будет учиться меньшее количество лет и уже будет более качественным специалистом.
Молодежь – основа государства. Поэтому самое главное – в каждом рассмотреть способности и таланты и направить туда, к чему будет лежать душа и сердце. Только так колоссальная отдача не заставит себя ждать долго.