В Витебском зоопарке впервые родился верблюжонок

Пополнение в Витебском зоопарке. У пары двугорбых верблюдов появилось потомство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первый подобный случай в истории зоопарка.

Родился верблюжонок 20 марта. Малыш с серой шерсткой уже проявляет любопытство к окружающему миру – рядом с ним всегда его мама Ася. За своим первенцом она внимательно следит и оберегает. Самку перевели на особый режим питания. Кормят ее сеном, зерном, морковкой. Проявляет и отцовские чувства глава верблюжьего семейства – Тимофей.

Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:

Папа, что удивительно, очень спокойно отнесся к этому ребенку. И даже первые дни, если приходили работники смотреть, папа становился между людьми и этим верблюжонком. И не разрешал близко приближаться к нему. Это нередкое явление, когда рождаются любые детеныши. Это говорит о благополучии зоопарка, если рождаются детеныши в зоопарке. Это говорит о том, что животным, которые рожают детей, там комфортно.

Детенышу еще не успели дать имя. Сейчас двугорбого малыша постепенно социализируют. Однако увидеть верблюжонка пока можно только издалека.