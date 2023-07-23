ШОС – альтернатива «Большой семёрке»? Рассказал Андрей Манойло

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ: Можно ли считать ШОС альтернативой «Большой семерке» как платформе коллективного Запада? Выведем на экран нашу графику: численность населения стран-участниц ШОС и стран коллективного Запада. Когда мы слышим критику либо одобрение тех или иных международных процессов, используется словосочетание «цивилизованный мир». И чаще всего наши оппоненты имеют в виду, конечно же, страны коллективного Запада. Но мы же понимаем, что картина совершенно иная. И возникает вопрос: какую часть нашей планеты Земля считать цивилизованным миром в данных обстоятельствах?

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации:

Конечно, само деление мира на цивилизованный и нецивилизованный – это из времен колонизации Соединенных Штатов Америки переселенцами из Европы, когда они рассматривали всех индейцев как некую нецивилизованную часть, куда они несут свою цивилизацию. Правда, несли они эту цивилизацию на штыках и с помощью ружей.

Что касается «Большой семерки» и Шанхайской организации сотрудничества, то здесь есть разница. В регионе своем ШОС – полноценная альтернатива «Большой семерке». Но все-таки важно понимать, что ШОС – это международная организация, а это важно, то есть обладающая международной правосубъектностью соответствующей. А «Большая семерка» – это форум. Разница есть. Но тот факт, что ШОС набирает сегодня влияние, подчеркивает то, что все больше и больше стран, кстати говоря, не имеющих отношение к тому региону, где ШОС зарождалась, стремятся войти в состав. Те же «заливники», монархи Персидского залива, например. Какое они отношение к ШОС имеют? Это подчеркивает ее эффективность.

С другой стороны, ШОС обладает теми же недостатками, какими обладают все практически без исключения международные организации. Потому что за редким исключением международные организации – это одна большая говорильня. Конкретные решения принимаются долго. И в этом отношении «Большая семерка» со своими решениями, правда, абсолютно не имеющими обязывающий характер, сегодня действует быстрее, они оперативнее принимают решения по тем или иным вопросам. Но все может поменяться в будущем.

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