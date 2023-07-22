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Андрей Швед: на объектах АПК выросло количество пожаров, 70% – человеческий фактор

22 июля 2023 13:41
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Новости Беларуси. Жатва только началась, однако надзорные органы фиксируют ряд недопустимых нарушений. Накануне во Дворце Независимости прошел большой селектор по вопросам АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Швед: на объектах АПК выросло количество пожаров, 70% – человеческий фактор-1

Особое внимание Александр Лукашенко обратил на пожарную безопасность в ходе жатвы. Как подчеркнул Президент, уборочная не должна загореться.

Андрей Швед: на объектах АПК выросло количество пожаров, 70% – человеческий фактор-4

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
По информации МЧС, и вы об этом сказали, на объектах АПК значительно увеличилось количество пожаров: с 66 до 96 – это за текущий период, в результате которых погибло восемь голов скота, уничтожена и повреждена 21 единица автотракторной, кормоуборочной и зерноуборочной техники, свыше 1,5 тысячи тонн кормов. Прямые потери составили свыше 1 миллиона рублей. Мы проанализировали ситуацию: практически 70 % пожаров – это либо умышленные действия, то есть человеческий фактор, либо неосторожное обращение с огнем. Вместе с тем эта ситуация привела меня к необходимости того, что направлено письмо в МВД, чтобы разобрались: не умышленно ли в этой критической ситуации идет уничтожение заготовленных кормов?

Особую обеспокоенность у Генеральной прокуратуры сегодня вызывают Витебская и Гомельская области. Речь не только об уборочной, но и падеже скота. К этому вопросу вернутся позже – Президент анонсировал совещание.

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Андрей Швед # Александр Лукашенко # Фотофакт

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