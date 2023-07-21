«Министра сельского хозяйства – помощником». Лукашенко встряхнул вертикаль на большом селекторе
Новости Беларуси. Возможность встряхнуть вертикаль и обратить внимание на наиболее проблемные вопросы. Пожалуй, это одна из главных задач большого селектора по вопросам уборочной кампании. 21 июля его провели во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не лишним сильный управленец будет и в Витебском регионе. Ситуация там нелегкая, грамотный специалист Субботин улучшает ее, но региону нужен тотальный апгрейд. Туда отправляется теперь уже бывший министр сельского хозяйства Игорь Брыло. Кадровое решение не спонтанное, но озвучено на селекторе. К тому же тому, кто в обойме, практический опыт хозяйствования не лишний. Вот такой накал у совещания.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С этой вот уборочной кампании министра сельского хозяйства – помощником в Витебскую область. И мне, Игорь, докладывать еженедельно о ситуации в Витебской области. Похоже, там забыли, что надо работать. И все ждут. Какая-то надежда у них, что придет кто-то, деньги принесет и еще чего-то. Ты знаешь наши подходы там. Должно быть реализовано. Вместе с Субботиным за это головой отвечаешь. И определитесь по Министру сельского хозяйства, Роман Александрович.
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