«Министра сельского хозяйства – помощником». Лукашенко встряхнул вертикаль на большом селекторе

Новости Беларуси. Возможность встряхнуть вертикаль и обратить внимание на наиболее проблемные вопросы. Пожалуй, это одна из главных задач большого селектора по вопросам уборочной кампании. 21 июля его провели во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не лишним сильный управленец будет и в Витебском регионе. Ситуация там нелегкая, грамотный специалист Субботин улучшает ее, но региону нужен тотальный апгрейд. Туда отправляется теперь уже бывший министр сельского хозяйства Игорь Брыло. Кадровое решение не спонтанное, но озвучено на селекторе. К тому же тому, кто в обойме, практический опыт хозяйствования не лишний. Вот такой накал у совещания.