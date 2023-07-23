Лукашенко: если бы не было кукурузы, нам было бы очень тяжело. При всей засухе она даёт хорошие результаты

Новости Беларуси. О проблемных моментах в АПК. Президент провел селекторное совещание. На связи было не только областное руководство, но и руководители всех районов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Жатву провести в срок, не гнаться за рекордами: главное – качество зерна. Навести порядок – это касается не только состояния техники, но и трудовой дисциплины. Разговор получился местами жесткий.

От техники к технологиям. Культуре земледелия. Глава государства озвучивает то, что говорят про него за глаза. Слышат все. И про хрущевский подход, и про озимый ячмень.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Озимый ячмень это не кукуруза Хрущева, а культура Лукашенко. Нет и еще раз нет! Озимый ячмень – не мое изобретение, мы его возделывали давно, но по остаточному принципу. Мы никогда не уделяли этой культуре особого внимания, а ей нужно уделять особое внимание. Я как небольшой аграрий хочу сказать, что Никита Сергеевич был прав. Даже у нас, в Беларуси, возьмите этот год. Если бы не было кукурузы, нам было бы очень тяжело. Но при всей засухе кукуруза на всех полях дает хорошие результаты.