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Лукашенко: если бы не было кукурузы, нам было бы очень тяжело. При всей засухе она даёт хорошие результаты

23 июля 2023 18:30
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Новости Беларуси. О проблемных моментах в АПК. Президент провел селекторное совещание. На связи было не только областное руководство, но и руководители всех районов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Жатву провести в срок, не гнаться за рекордами: главное – качество зерна. Навести порядок – это касается не только состояния техники, но и трудовой дисциплины. Разговор получился местами жесткий.

Лукашенко: если бы не было кукурузы, нам было бы очень тяжело. При всей засухе она даёт хорошие результаты-1

От техники к технологиям. Культуре земледелия. Глава государства озвучивает то, что говорят про него за глаза. Слышат все. И про хрущевский подход, и про озимый ячмень.

Лукашенко: если бы не было кукурузы, нам было бы очень тяжело. При всей засухе она даёт хорошие результаты-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Озимый ячмень это не кукуруза Хрущева, а культура Лукашенко. Нет и еще раз нет! Озимый ячмень – не мое изобретение, мы его возделывали давно, но по остаточному принципу. Мы никогда не уделяли этой культуре особого внимания, а ей нужно уделять особое внимание. Я как небольшой аграрий хочу сказать, что Никита Сергеевич был прав. Даже у нас, в Беларуси, возьмите этот год. Если бы не было кукурузы, нам было бы очень тяжело. Но при всей засухе кукуруза на всех полях дает хорошие результаты.

Лукашенко: если бы не было кукурузы, нам было бы очень тяжело. При всей засухе она даёт хорошие результаты-7

Под кукурузу в Минской области в 2023 году отвели около 280 тысяч гектаров. В лидерах по посеву Слуцкий район. Впрочем, во всех северных областях страны надежда на кукурузу. С помощью ее надеются добрать либо зерно, либо зеленую массу. Но все в руках людей. Не обижать людей – за полтора часа Президент повторит несколько раз.

Лукашенко: людям не платят зарплату! Как вы хотите уборкой заниматься?!

# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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