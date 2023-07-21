Лукашенко: страда – это наш продовольственный фронт. Лучше на этом фронте воевать, чем на горячем

Новости Беларуси. Возможность встряхнуть вертикаль и обратить внимание на наиболее проблемные вопросы. Пожалуй, это одна из главных задач большого селектора по вопросам уборочной кампании. 21 июля его провели во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связи были все регионы.

Мы – цивилизация хлеба. Вся наша история – это мечи перековать на орала, а копья – в серпы. Это исконный уклад наших предков. Народный календарь, и государственный пахнет хлебом. Поэтому успешность жнива – залог развития. Вопрос национальной безопасности. Как символический намек – селектор по уборочной в зале Совбеза. Редко, когда даже такой представительный состав управленческой вертикали поднимается сюда. Сегодня такой день. Беларусь входит в уборочную страду. Что может быть важнее?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Жатва – всегда вопрос номер один. По сути, момент истины и финиш большой работы всего агропромышленного комплекса в течение сельскохозяйственного года. Я вас пригласил в таком составе на селекторное совещание в связи с тем, что, откровенно говоря, у меня есть опасения расслабления кадров в связи с погодными условиями. В Беларуси всегда бывает так: засушит, а потом зальет. Так было всегда. Имейте в виду, так может быть, а, скорее всего, будет и в этом году. После этой засухи может быть очень сырая и дождливая погода в августе. И тогда, подвергнув всю страну засухе (и вы знаете, что некоторые поля просто выгорели), мы еще недополучим урожай из-за своей неорганизованности в связи с влажной погодой.

Чтобы обеспечить собственную продовольственную безопасность, чтобы на столе у нас, как говорят в народе, был «і хлеб, і да хлеба», чтобы переработчики были обеспечены сырьем, а животноводство – кормами, сейчас всем нам нужно максимально организоваться. Страда – это, если хотите, наш продовольственный фронт. И от этого фронта зависит все. На войне как на войне. Побеждает тот, кто лучше подготовлен, кто задействовал все ресурсы и воюет от зари до зари. Как я часто говорю, лучше на этом фронте воевать, чем на горячем. Сегодня нужно честно ответить на вопрос: где мы справляемся, а где недорабатываем. И срочно все недостатки и недочеты исправить.