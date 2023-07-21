«Я уверен, что это неправда». Лукашенко раскритиковал доклад губернатора Минской области
Новости Беларуси. Возможность встряхнуть вертикаль и обратить внимание на наиболее проблемные вопросы. Пожалуй, это одна из главных задач большого селектора по вопросам уборочной кампании. 21 июля его провели во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связи были все регионы.
Это живой и острый диалог. Каждый смог сказать свое слово. Контролирующие органы, генпрокурор и председатель КГК. В зале министр МВД. У губернаторов лучше всяких слов – это дела. Зерно в закромах. И если погоду мы не поменяем, то технологии обязаны соблюдать. И все вопросы по технике точно должны закрыть. Чтобы избежать зерновых потерь или, хуже того, ЧП, комбайны и грузовики обязательно должны проходить техосмотр. Президент в этом году уделил особое внимание такой процедуре.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Еще одна системная проблема – отсутствие техосмотра (подробности). Неудивительно, что потом нагрузка на один работающий комбайн составляет не 273, как в среднем по стране, исходя из наличия техники, а свыше 500 гектаров. А в некоторых и 900, например, отдельные хозяйства Борисовского района.
Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:
На сегодня из 1 700 комбайнов, которые у нас задействованы в уборке, неисправны 16 комбайнов всего лишь. Менее 1 %. Второе, конечно, тут не хотелось бы отнимать ваше время по поводу того, что…
Александр Лукашенко:
Одну минуту. Техосмотр эти комбайны прошли? Чем вы докажете, что у вас 16 только не отремонтированы? Они техосмотр прошли, эти комбайны? Кроме 16.
– Конечно, не все комбайны прошли технический осмотр.
– Так а чего вы говорите, что они готовы? Когда у вас будет документ или добро от технарей, что прошли техосмотр, тогда вы докладывайте. Я вам не верю, что у вас осталось 16 комбайнов неотремонтированных. Чем вы можете доказать это?
– Работой в полях этих комбайнов.
Александр Лукашенко:
Разберитесь по всем вопросам!
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Есть.
Александр Лукашенко:
В Министерстве сельского хозяйства заставьте их создать комиссии специалистов, которые сделают соответствующие выводы. Под забором не может стоять никакая техника. Мы же договорились, что если не можете отремонтировать, ее нужно отдать промышленникам, они ее восстановят и за полцены продадут. Механизмы отработаны. И эти отговорки никому не нужны. Я же не с луны свалился. Откуда у Турчина эта информация? Ему доложили. Но он не поинтересовался, насколько она объективна. И я уверен, что это неправда. Объективно неправда. Разберитесь и мне на следующей неделе доложите по губернатору, насколько он в курсе дела. Присаживайтесь. Витебская область, вы чего ждете?
Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:
Александр Григорьевич, мы не ждем, мы готовимся. Мы пойдем активно в уборку через 1,5 где-то недели. На данный момент у нас пока неисправны только 24 комбайна. В сроках ввода будут до 24-го числа.
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