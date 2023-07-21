«Я уверен, что это неправда». Лукашенко раскритиковал доклад губернатора Минской области

Новости Беларуси. Возможность встряхнуть вертикаль и обратить внимание на наиболее проблемные вопросы. Пожалуй, это одна из главных задач большого селектора по вопросам уборочной кампании. 21 июля его провели во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связи были все регионы.

Это живой и острый диалог. Каждый смог сказать свое слово. Контролирующие органы, генпрокурор и председатель КГК. В зале министр МВД. У губернаторов лучше всяких слов – это дела. Зерно в закромах. И если погоду мы не поменяем, то технологии обязаны соблюдать. И все вопросы по технике точно должны закрыть. Чтобы избежать зерновых потерь или, хуже того, ЧП, комбайны и грузовики обязательно должны проходить техосмотр. Президент в этом году уделил особое внимание такой процедуре.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще одна системная проблема – отсутствие техосмотра (подробности). Неудивительно, что потом нагрузка на один работающий комбайн составляет не 273, как в среднем по стране, исходя из наличия техники, а свыше 500 гектаров. А в некоторых и 900, например, отдельные хозяйства Борисовского района.

Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:

На сегодня из 1 700 комбайнов, которые у нас задействованы в уборке, неисправны 16 комбайнов всего лишь. Менее 1 %. Второе, конечно, тут не хотелось бы отнимать ваше время по поводу того, что…

Александр Лукашенко:

Одну минуту. Техосмотр эти комбайны прошли? Чем вы докажете, что у вас 16 только не отремонтированы? Они техосмотр прошли, эти комбайны? Кроме 16.

– Конечно, не все комбайны прошли технический осмотр.

– Так а чего вы говорите, что они готовы? Когда у вас будет документ или добро от технарей, что прошли техосмотр, тогда вы докладывайте. Я вам не верю, что у вас осталось 16 комбайнов неотремонтированных. Чем вы можете доказать это?

– Работой в полях этих комбайнов. Александр Лукашенко:

Разберитесь по всем вопросам!

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Есть.