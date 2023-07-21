Лукашенко – Турчину: мы не получим рекордный урожай. Но я от вас этого и не требую
Новости Беларуси. Возможность встряхнуть вертикаль и обратить внимание на наиболее проблемные вопросы. Пожалуй, это одна из главных задач большого селектора по вопросам уборочной кампании. 21 июля его провели во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связи были все регионы.
Тему продолжит Евгений Пустовой.
Первый передает слово первому региону. В страде тоже Брестская область первая. Оптимальные сроки по уборке зерна и кормов. Засуха есть, выкорм уже тоже в закромах.
Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
Было хорошее начало, потом провал, засуха. И потом вот эти разрывы между дождями и жаркой погодой, естественно, не дали ту вегетацию.
Не лучшая ситуация с погодой и в Гродненской области, когда колос набирал силу – треть от ожидаемых осадков так и не выпала. Но ситуация лучше, чем в других регионах. Даже без приписок. А в центральном регионе все сложно. Но не катастрофически. Урожайность неоднородная, северные регионы никогда не блистали плодородными почвами, а теперь еще и там бездождье. Надежда на юг и запад. А еще на помощь с топливом.
Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Нам надо до 1 августа погасить топливо, которое мы брали в прошлом году (подробности).
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Решение будет принято. Но вы неплохой экономист, как я помню, вы знаете, что по долгам надо платить. Если не платят, значит, будет беда через некоторое время. Но с учетом всех обстоятельств вместе с вами, премьер-министр здесь присутствует, в правительстве вы разберетесь и внесете мне предложения на следующей неделе, не позже. Ложка дорога к обеду. Да, у вас есть районы, я это видел и вижу, живу не в Африке, у вас половина районов, половина площадей земельных ресурсов подгорела.
Не сгорела, как в Витебской области там, на востоке и северо-востоке. Подгорела. Это так. Но южные области и другие, отчасти некоторые западные, все-таки Господь не обидел. Поэтому у вас так на так ситуация. Естественно, что касается погодных условий, я это прекрасно понимаю, это не прошлогоднее условие, но ссылаться на то, что вот, беда, сгорели все – это неправильно. Да, мы не получим прошлогодний рекордный урожай. Но так я от вас этого и не требую. Если вы 10 с лишним миллионов в прошлом году смогли зерна взять всех культур, так я прошу от вас 9,5. Ну 9 300.
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