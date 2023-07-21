Лукашенко – Турчину: мы не получим рекордный урожай. Но я от вас этого и не требую

Новости Беларуси. Возможность встряхнуть вертикаль и обратить внимание на наиболее проблемные вопросы. Пожалуй, это одна из главных задач большого селектора по вопросам уборочной кампании. 21 июля его провели во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связи были все регионы. Тему продолжит Евгений Пустовой. Первый передает слово первому региону. В страде тоже Брестская область первая. Оптимальные сроки по уборке зерна и кормов. Засуха есть, выкорм уже тоже в закромах.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

Было хорошее начало, потом провал, засуха. И потом вот эти разрывы между дождями и жаркой погодой, естественно, не дали ту вегетацию.

Не лучшая ситуация с погодой и в Гродненской области, когда колос набирал силу – треть от ожидаемых осадков так и не выпала. Но ситуация лучше, чем в других регионах. Даже без приписок. А в центральном регионе все сложно. Но не катастрофически. Урожайность неоднородная, северные регионы никогда не блистали плодородными почвами, а теперь еще и там бездождье. Надежда на юг и запад. А еще на помощь с топливом. Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Нам надо до 1 августа погасить топливо, которое мы брали в прошлом году (подробности).