Лукашенко: «Пора уже переходить от болтовни и заклинаний к конкретным мерам»

Новости Беларуси. Жатва – всегда вопрос номер один. Об этом заявил Александр Лукашенко на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул Президент, сегодня время для рывка и упорной работы на полях, ведь от этого зависит продуктовая корзина белорусов, обеспечение переработчиков сырьем, а также запасы для сферы животноводства.

Главная задача масштабного совещания – своевременно выявить и разобраться с имеющимися проблемами. В числе наиболее актуальных вопросов – низкая готовность зерноуборочной техники, приписки. Кроме того, есть нюансы с заготовкой кормов. Как подчеркнул глава государства, вместо того чтобы обратиться за помощью, некоторые руководители пытаются скрыть недостатки. Как итог – потери для всей страны.

Впрочем, погодные условия никогда не являются оправданием. Глава государства не раз сравнивал жатву с войной. Подчеркнул и сегодня, что побеждает тот, кто лучше подготовлен. Однако, как доложили контролеры, ситуация на полях и в отдельных хозяйствах далека от идеальной.

Готовиться к нынешней уборочной начали осенью, Президент поставил задачу собрать достойный урожай, который не уступал бы прошлогоднему. Напомним, в 2022-м аграрии намолотили свыше 10 миллионов тонн зерна. Селу была оказана вся необходимая помощь (речь о закупке минеральных удобрений, горючих материалов и ремонта техники). С учетом вложений Александр Лукашенко требует высоких результатов. Однако правительство со ссылкой на погоду (сначала заморозки, после – длительная засуха) прогнозирует урожай в девять миллионов тонн.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Основные претензии контролеров – низкая готовность зерноуборочной техники, элеваторов, хранилищ и проблемы с механизаторскими кадрами. Комбайны не готовы к работе практически в каждом втором из проверенных хозяйств республики. Но хотелось бы знать: все не готовы или из десяти один не готов?

Опять же, извечная болезнь аграриев – приписки. По республике прокуратура установила 185 таких случаев, когда техника была готова к работе только на бумаге. Вот этого прощать никогда нельзя! Такие горе-руководители нас заведут черт знает куда. 33 зерносушильных комплекса также были не готовы. Больше всего таких вопиющих фактов выявлено, как ни удивительно, в Минской области – 77. В Гродненской, еще более удивительно – 52. И в Витебской, что естественным стало, – 42. Не знаю, зачем это очковтирательство и кого вы пытаетесь обмануть. Вместо того чтобы обратиться за помощью, пытаетесь скрыть, спрятать проблему. А в итоге будет неубранный урожай и потери для всего государства.

Еще одна системная проблема – отсутствие техосмотра. К началу уборочных работ его не прошли в Гомельской области 63 % комбайнов, в Витебской – половина, в Могилевской – 36 %. О каком качестве уборки тогда мы можем говорить? И где эта наша организованность? А ведь год назад было дано поручение – закупить для всех регионов порядка 600 новых зерноуборочных комбайнов. Более того, была выработана и одобрена оптимальная схема их закупки. Решение принято, и все губернаторы обижаются: на 17 июля этого года сельчане получили только 425 единиц техники. Слушайте, а зачем вам новую технику давать, если вы не отремонтировали ту, что есть? Что это за подходы такие? Разберитесь с этим, Роман Александрович, и притом жестоко разберитесь. Пора уже переходить от болтовни и заклинаний к конкретным мерам.