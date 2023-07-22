«Этого прощать никогда нельзя». Лукашенко о приписках во время уборочной
Новости Беларуси. Республиканский каравай к вечеру 22 июля завесил на миллион тонн. Столько зерна нового урожая с учетом рапса намолотили аграрии. Более половины – озимый ячмень. По стране убрали уже 95 % полей с этой культурой. За работу хлеборобы взялись с удвоенной силой – результат прошедшего накануне селекторного совещания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства дал ряд важных поручений: обратить внимание на качество отечественной сельхозтехники и навести в организациях железный порядок в кадровом вопросе. Ситуация на полях и в хозяйствах далека от идеальной. Президент подробно обозначил недостатки в АПК. Но так или иначе никакого снисхождения не было и не будет. В условиях санкционного прессинга каждое зернышко на вес золота. И это не просто красивые слова. В них суть всей действительности.
О том, что жатва – это война, Александр Лукашенко говорил не раз. И в этой битве побеждает тот, кто лучше подготовлен. Большое селекторное совещание состоялось 21 июля, и главное требование Президента к его участникам – говорить по существу, концентрироваться на проблемах, не кормить прогнозами. Оно и понятно, ведь об успешности уборочной кампании судить будем по ее итогам. Но чтобы добиться положительных результатов, сегодня необходимо разрешить ряд проблем. А они есть. Как доложили надзорные органы, ситуация на полях далека от идеальной.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Основные претензии контролеров – низкая готовность зерноуборочной техники, элеваторов, хранилищ и проблемы с механизаторскими кадрами. Комбайны не готовы к работе практически в каждом втором из проверенных хозяйств республики. Но хотелось бы знать: все не готовы или из десяти один не готов?
Опять же, извечная болезнь аграриев – приписки. По республике прокуратура установила 185 таких случаев, когда техника была готова к работе только на бумаге. Вот этого прощать никогда нельзя! Такие горе-руководители нас заведут черт знает куда.
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