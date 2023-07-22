«Этого прощать никогда нельзя». Лукашенко о приписках во время уборочной

Новости Беларуси. Республиканский каравай к вечеру 22 июля завесил на миллион тонн. Столько зерна нового урожая с учетом рапса намолотили аграрии. Более половины – озимый ячмень. По стране убрали уже 95 % полей с этой культурой. За работу хлеборобы взялись с удвоенной силой – результат прошедшего накануне селекторного совещания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства дал ряд важных поручений: обратить внимание на качество отечественной сельхозтехники и навести в организациях железный порядок в кадровом вопросе. Ситуация на полях и в хозяйствах далека от идеальной. Президент подробно обозначил недостатки в АПК. Но так или иначе никакого снисхождения не было и не будет. В условиях санкционного прессинга каждое зернышко на вес золота. И это не просто красивые слова. В них суть всей действительности.