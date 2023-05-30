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Лукашенко: «Работе с людьми надо уделить особое внимание!» Итоги кадрового вторника у Президента

30 мая 2023 19:07
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Новости Беларуси. Новый председатель Госпогранкомитета и обновление местной вертикали власти. 30 мая – кадровый вторник у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всех предложенных кандидатов на новые должности Александр Лукашенко согласовал. Но прежде их работу досконально изучали, в том числе выезжая на места.  

Ряд сегодняшних изменений, конечно, был неожиданным. В частности, речь о Госпогранкомитете. Анатолий Лаппо (без малого 7 лет руководил ГПК) уволен с военной службы в запас. Однако, как подчеркнул Президент, опытный генерал-лейтенант – ценный для страны человек. После небольшого отдыха его надо вернуть к работе. Новым председателем Госпогранкомитета назначен Константин Молостов.  

Лукашенко: «Работе с людьми надо уделить особое внимание!» Итоги кадрового вторника у Президента-1

Также Александр Лукашенко сменил руководителей местной вертикали власти. В Гродно новый мэр. Им стал бывший министр ЖКХ Андрей Хмель. Перестановки коснулись Клецкого, Солигорского, Оршанского, Сенненского райисполкомов, а также администрации Центрального района Минска. Какие задачи поставил глава государства новым управленцам?

Материал Виктории Ходосок.  

Практически до самого начала этого кадрового дня у Президента журналисты не знали ни одной фамилии из списка новых назначенцев. А это уже говорило о том, что будет что-то неожиданное. Собственно, так и произошло. В кабинет к главе государства первым заходит кандидат на должность председателя Госпогранкомитета.  

Лукашенко: «Работе с людьми надо уделить особое внимание!» Итоги кадрового вторника у Президента-4

Начальник штаба...  
– Присаживайтесь, присаживайтесь.  

«Подготовленный офицер» – так представляют Константина Молостова Президенту. Почти 9 лет он возглавлял Гродненскую пограничную группу. Работал и в других подразделениях ГПК. Хорошо себя зарекомендовал.  

Лукашенко: «Работе с людьми надо уделить особое внимание!» Итоги кадрового вторника у Президента-7

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: 
Подготовленный офицер, прошел серьезную школу и обучения, и прохождения на всех этапах служебной карьеры. Проверка проведена, кандидат озвучен, готов к выполнению поставленных задач. 

Но Александр Лукашенко сразу спрашивает о другом.  

Лукашенко: «Работе с людьми надо уделить особое внимание!» Итоги кадрового вторника у Президента-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Недостатки? 

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:  
Товарищ Президент, зрелый, опытный пограничник…  
Это не недостаток. Зрелый, опытный – это не является недостатком. А то у нас все хорошо, все вот идеально (подробнее здесь). 
– Из недостатков, товарищ Президент, считаю отсутствие опыта работы в центральном аппарате.  
– Ну так, слушай, ты тоже в центральном аппарате не работал.  
– Получается, перепрыгивает должность заместителя председателя Пограничного комитета, но я думаю, исходя из опыта работы, его образования, данный офицер войдет быстро в оперативную обстановку и этот пробел устранит. 

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В финале разговора для всех Александр Лукашенко делает акцент на главных базисах работы каждого управленца: ответственный подход к любому вопросу и человеческое отношение к людям. Об это не нужно забывать.  

Лукашенко: «Работе с людьми надо уделить особое внимание!» Итоги кадрового вторника у Президента-13

Александр Лукашенко:
Никому легкой жизни не будет, вы на передовой. Нас ждут непростые времена. Нам надо провести и выборы в Советы и парламент, ВНС. Надо честно, аккуратно, достойно тоже провести выборы – 1 200 человек. И президентские выборы не за горами, поэтому работе с людьми надо уделить особое внимание (подробности здесь).  

Итак, перед назначенцами стоят большие задачи. И большая ответственность. В итоге хочется видеть и положительный результат работы. Во всякому случае, каждый из новых руководителей настроен решительно.  

Лукашенко: «Работе с людьми надо уделить особое внимание!» Итоги кадрового вторника у Президента-16

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