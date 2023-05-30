Лукашенко: «Работе с людьми надо уделить особое внимание!» Итоги кадрового вторника у Президента
Новости Беларуси. Новый председатель Госпогранкомитета и обновление местной вертикали власти. 30 мая – кадровый вторник у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всех предложенных кандидатов на новые должности Александр Лукашенко согласовал. Но прежде их работу досконально изучали, в том числе выезжая на места.
Ряд сегодняшних изменений, конечно, был неожиданным. В частности, речь о Госпогранкомитете. Анатолий Лаппо (без малого 7 лет руководил ГПК) уволен с военной службы в запас. Однако, как подчеркнул Президент, опытный генерал-лейтенант – ценный для страны человек. После небольшого отдыха его надо вернуть к работе. Новым председателем Госпогранкомитета назначен Константин Молостов.
Также Александр Лукашенко сменил руководителей местной вертикали власти. В Гродно новый мэр. Им стал бывший министр ЖКХ Андрей Хмель. Перестановки коснулись Клецкого, Солигорского, Оршанского, Сенненского райисполкомов, а также администрации Центрального района Минска. Какие задачи поставил глава государства новым управленцам?
Материал Виктории Ходосок.
Практически до самого начала этого кадрового дня у Президента журналисты не знали ни одной фамилии из списка новых назначенцев. А это уже говорило о том, что будет что-то неожиданное. Собственно, так и произошло. В кабинет к главе государства первым заходит кандидат на должность председателя Госпогранкомитета.
– Начальник штаба...
– Присаживайтесь, присаживайтесь.
«Подготовленный офицер» – так представляют Константина Молостова Президенту. Почти 9 лет он возглавлял Гродненскую пограничную группу. Работал и в других подразделениях ГПК. Хорошо себя зарекомендовал.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Подготовленный офицер, прошел серьезную школу и обучения, и прохождения на всех этапах служебной карьеры. Проверка проведена, кандидат озвучен, готов к выполнению поставленных задач.
Но Александр Лукашенко сразу спрашивает о другом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Недостатки?
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Товарищ Президент, зрелый, опытный пограничник…
– Это не недостаток. Зрелый, опытный – это не является недостатком. А то у нас все хорошо, все вот идеально (подробнее здесь).
– Из недостатков, товарищ Президент, считаю отсутствие опыта работы в центральном аппарате.
– Ну так, слушай, ты тоже в центральном аппарате не работал.
– Получается, перепрыгивает должность заместителя председателя Пограничного комитета, но я думаю, исходя из опыта работы, его образования, данный офицер войдет быстро в оперативную обстановку и этот пробел устранит.
Лукашенко: «Не чужой человек, очень грамотный». Какие поручения дал президент по Анатолию Лаппо?
В финале разговора для всех Александр Лукашенко делает акцент на главных базисах работы каждого управленца: ответственный подход к любому вопросу и человеческое отношение к людям. Об это не нужно забывать.
Александр Лукашенко:
Никому легкой жизни не будет, вы на передовой. Нас ждут непростые времена. Нам надо провести и выборы в Советы и парламент, ВНС. Надо честно, аккуратно, достойно тоже провести выборы – 1 200 человек. И президентские выборы не за горами, поэтому работе с людьми надо уделить особое внимание (подробности здесь).
Итак, перед назначенцами стоят большие задачи. И большая ответственность. В итоге хочется видеть и положительный результат работы. Во всякому случае, каждый из новых руководителей настроен решительно.