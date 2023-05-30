Лукашенко: «Работе с людьми надо уделить особое внимание!» Итоги кадрового вторника у Президента

Новости Беларуси. Новый председатель Госпогранкомитета и обновление местной вертикали власти. 30 мая – кадровый вторник у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всех предложенных кандидатов на новые должности Александр Лукашенко согласовал. Но прежде их работу досконально изучали, в том числе выезжая на места. Ряд сегодняшних изменений, конечно, был неожиданным. В частности, речь о Госпогранкомитете. Анатолий Лаппо (без малого 7 лет руководил ГПК) уволен с военной службы в запас. Однако, как подчеркнул Президент, опытный генерал-лейтенант – ценный для страны человек. После небольшого отдыха его надо вернуть к работе. Новым председателем Госпогранкомитета назначен Константин Молостов.

Также Александр Лукашенко сменил руководителей местной вертикали власти. В Гродно новый мэр. Им стал бывший министр ЖКХ Андрей Хмель. Перестановки коснулись Клецкого, Солигорского, Оршанского, Сенненского райисполкомов, а также администрации Центрального района Минска. Какие задачи поставил глава государства новым управленцам? Материал Виктории Ходосок. Практически до самого начала этого кадрового дня у Президента журналисты не знали ни одной фамилии из списка новых назначенцев. А это уже говорило о том, что будет что-то неожиданное. Собственно, так и произошло. В кабинет к главе государства первым заходит кандидат на должность председателя Госпогранкомитета.

– Начальник штаба...

– Присаживайтесь, присаживайтесь. «Подготовленный офицер» – так представляют Константина Молостова Президенту. Почти 9 лет он возглавлял Гродненскую пограничную группу. Работал и в других подразделениях ГПК. Хорошо себя зарекомендовал.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Подготовленный офицер, прошел серьезную школу и обучения, и прохождения на всех этапах служебной карьеры. Проверка проведена, кандидат озвучен, готов к выполнению поставленных задач. Но Александр Лукашенко сразу спрашивает о другом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Недостатки? Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Товарищ Президент, зрелый, опытный пограничник…

– Это не недостаток. Зрелый, опытный – это не является недостатком. А то у нас все хорошо, все вот идеально (подробнее здесь).

– Из недостатков, товарищ Президент, считаю отсутствие опыта работы в центральном аппарате.

– Ну так, слушай, ты тоже в центральном аппарате не работал.

– Получается, перепрыгивает должность заместителя председателя Пограничного комитета, но я думаю, исходя из опыта работы, его образования, данный офицер войдет быстро в оперативную обстановку и этот пробел устранит. Лукашенко: «Не чужой человек, очень грамотный». Какие поручения дал президент по Анатолию Лаппо? В финале разговора для всех Александр Лукашенко делает акцент на главных базисах работы каждого управленца: ответственный подход к любому вопросу и человеческое отношение к людям. Об это не нужно забывать.