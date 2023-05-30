«Считается правильным питанием». Какая шаурма полезна для здоровья?

Шаурма, хот-доги, пиццы – все, чем мы перекусываем на ходу, называется быстрым питанием. Как ни странно, вредные продукты почему-то всегда самые вкусные. Но это минутное удовольствие может очень плохо отразиться на здоровье. О том, почему мы подсели на все готовое, правда ли, что зависимость от фастфуда приравнивается к алкогольной, чем пичкают нас шеф-повара ресторанов быстрого питания и может ли ПП быть вкусным, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Шаурма?

Наталья Куплянкина, нутрициолог:

Пожалуйста. Алеся Лакина:

Дмитрий, это правильное питание?

Дмитрий Пигулевский, заведующий производством организации по доставке правильного питания:

Да. Алеся Лакина:

То есть можно ее есть? Дмитрий Пигулевский:

Не злоупотреблять, скажем так. Можно небольшую шаурму съесть, но небольшую. Наталья Куплянкина:

Можно съесть большую. Я добавлю, что просто вместо майонеза сделайте себе заправку с греческим йогуртом, который, во-первых, поможет вашей перистальтике, пищеварению и примерно в два раза уменьшит количество килокалорий.