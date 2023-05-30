Прямой эфир

«Считается правильным питанием». Какая шаурма полезна для здоровья?

30 мая 2023 19:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Шаурма, хот-доги, пиццы – все, чем мы перекусываем на ходу, называется быстрым питанием. Как ни странно, вредные продукты почему-то всегда самые вкусные. Но это минутное удовольствие может очень плохо отразиться на здоровье. О том, почему мы подсели на все готовое, правда ли, что зависимость от фастфуда приравнивается к алкогольной, чем пичкают нас шеф-повара ресторанов быстрого питания и может ли ПП быть вкусным, поговорили в ток-шоу «Точки над i». 

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Шаурма? 

«Считается правильным питанием». Какая шаурма полезна для здоровья?-1

Наталья Куплянкина, нутрициолог:
Пожалуйста. 

Алеся Лакина:
Дмитрий, это правильное питание? 

«Считается правильным питанием». Какая шаурма полезна для здоровья?-4

Дмитрий Пигулевский, заведующий производством организации по доставке правильного питания:
Да. 

Алеся Лакина:
То есть можно ее есть? 

Дмитрий Пигулевский:
Не злоупотреблять, скажем так. Можно небольшую шаурму съесть, но небольшую. 

Наталья Куплянкина:
Можно съесть большую. Я добавлю, что просто вместо майонеза сделайте себе заправку с греческим йогуртом, который, во-первых, поможет вашей перистальтике, пищеварению и примерно в два раза уменьшит количество килокалорий. 

«Считается правильным питанием». Какая шаурма полезна для здоровья?-7

Алеся Лакина:
То есть это считается правильным питанием, да? 

Наталья Куплянкина:
Вполне. 

Алеся Лакина:
Прекрасно, вы меня сейчас обрадовали. 

Наталья Куплянкина:
В любом меню правильного питания есть шаурма. ПП-шаурма – даже так называется. То есть вы можете сделать с красной рыбкой любой, курицей – с чем угодно, с индейкой. 

«Рацион правильного питания на целый день». Насколько сервис доставки доступен для белорусов – подробнее здесь.

# Здоровое питание # общество # Алеся Лакина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Рацион правильного питания на целый день». Насколько сервис доставки доступен для белорусов?
30 мая 2023 18:56

«Рацион правильного питания на целый день». Насколько сервис доставки доступен для белорусов?

Как взрослые воплощают детские мечты? Ребят из Ивенецкого дома-интерната навестили руководители области
30 мая 2023 18:47

Как взрослые воплощают детские мечты? Ребят из Ивенецкого дома-интерната навестили руководители области

Лукашенко: «Не чужой человек, очень грамотный». Какие поручения дал президент по Анатолию Лаппо?
30 мая 2023 18:31

Лукашенко: «Не чужой человек, очень грамотный». Какие поручения дал президент по Анатолию Лаппо?