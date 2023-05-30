«Считается правильным питанием». Какая шаурма полезна для здоровья?
Шаурма, хот-доги, пиццы – все, чем мы перекусываем на ходу, называется быстрым питанием. Как ни странно, вредные продукты почему-то всегда самые вкусные. Но это минутное удовольствие может очень плохо отразиться на здоровье. О том, почему мы подсели на все готовое, правда ли, что зависимость от фастфуда приравнивается к алкогольной, чем пичкают нас шеф-повара ресторанов быстрого питания и может ли ПП быть вкусным, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Шаурма?
Наталья Куплянкина, нутрициолог:
Пожалуйста.
Алеся Лакина:
Дмитрий, это правильное питание?
Дмитрий Пигулевский, заведующий производством организации по доставке правильного питания:
Да.
Алеся Лакина:
То есть можно ее есть?
Дмитрий Пигулевский:
Не злоупотреблять, скажем так. Можно небольшую шаурму съесть, но небольшую.
Наталья Куплянкина:
Можно съесть большую. Я добавлю, что просто вместо майонеза сделайте себе заправку с греческим йогуртом, который, во-первых, поможет вашей перистальтике, пищеварению и примерно в два раза уменьшит количество килокалорий.
Алеся Лакина:
То есть это считается правильным питанием, да?
Наталья Куплянкина:
Вполне.
Алеся Лакина:
Прекрасно, вы меня сейчас обрадовали.
Наталья Куплянкина:
В любом меню правильного питания есть шаурма. ПП-шаурма – даже так называется. То есть вы можете сделать с красной рыбкой любой, курицей – с чем угодно, с индейкой.
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