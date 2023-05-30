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«Придётся больше погружаться и работать в сельском хозяйстве». Лодыгу назначили председателем Солигорского райисполкома

30 мая 2023 18:48
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Новости Беларуси. Новый председатель Госпогранкомитета и обновление местной вертикали власти. Кадровый вторник у Президента. Всех предложенных кандидатов на новые должности Александр Лукашенко согласовал. Но прежде их работу досконально изучали, в том числе выезжая на места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Занял новое место и Анатолий Лодыга. Теперь он председатель Солигорского райисполкома. До этого трудился в Клецком.   

«Придётся больше погружаться и работать в сельском хозяйстве». Лодыгу назначили председателем Солигорского райисполкома-1

Анатолий Лодыга, председатель Солигорского райисполкома:  
С учетом того, что Солигорск относится к категории тех городов, которые находятся в перечне ускоренного развития. И есть свои программы, в диапазоне которых нужно трудиться и заканчивать пятилетку с теми инвестиционными проектами, которые касаются именно развития региона, в частности это Солигорская птицефабрика, инвестиционный проект закрытого типа по выращиванию перепелов и производству перепелиного яйца. Сроки окончания (2025 год) даны, соответственно, предприятия «ЛМЗ Универсал» и «Нева», которые выпускают оборудование, используемое «Беларуськалием» в своих целях для добычи калия... В целом, конечно, с учетом той работы, которая была на предыдущем месте, мне придется больше погружаться и работать в сельском хозяйстве, не забывать. Как Президент сказал, все сферы важны. То есть критериев оценки, что важно, нет. Важно все: и социальная сфера, и сельское хозяйство, и промышленность.  

«Придётся больше погружаться и работать в сельском хозяйстве». Лодыгу назначили председателем Солигорского райисполкома-4

Место председателя Клецкого райисполкома долго не пустовало. Его занял заместитель Лодыги – Юрий Карлович. С 2013-го курировал в регионе вопросы экономики. Коснулись изменения и столичных руководителей. Администрацию Центрального района Минска теперь возглавляет Вадим Передня.

Итак, перед назначенцами стоят большие задачи и большая ответственность. В итоге хочется видеть и положительный результат работы. Во всякому случае, каждый из новых руководителей настроен решительно.    

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# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко # Анатолий Лодыга # Вадим Передня # Виктория Ходосок # Фотофакт

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