«Спокойной жизни не будет». Александр Лукашенко о ситуации вокруг границ

Новости Беларуси. Новый председатель Госпогранкомитета и обновление местной вертикали власти. Кадровый вторник у Президента. Всех предложенных кандидатов на новые должности Александр Лукашенко согласовал. Но прежде их работу досконально изучали, в том числе выезжая на места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последние несколько лет для наших пограничников особые. Охранять границу в таких непростых условиях еще не приходилось. Но несмотря на провокации и выходки соседей, ситуация под контролем. Наиболее сложная она на южном направлении. В эти регионы были переброшены резервы с других направлений. А в ближайшее время на границе с Украиной оборудуют пять новых пограничных застав.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо совершенствоваться, надо идти вперед. Спокойной жизни не будет. Вы видите, что подключилась Украина – там, где пограничники практически службу не несли. Так, влегкую, понимая, что это наши родные люди. Сейчас, видите, какую Украина заняла позицию в отношении Беларуси – постоянно нагнетает ситуацию. Сегодня украинская граница стала вровень с этими бешеными польской, литовской и латвийской, что быть не должно. Поэтому надо вырабатывать новых подход, выстраивать, может, не новую систему, а совершенствовать эту систему. Надо обратить особое внимание на маневренные группы. Должны быть в каждом отряде, там, где вы определите точку, должен быть мощный кулак, которым вы и начальники отрядов, групп пограничных могут в нужный момент воспользоваться, чтобы перекрыть государственную границу в случае чрезвычайных каких-то ситуаций, нападения на страну.
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