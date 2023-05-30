«Спокойной жизни не будет». Александр Лукашенко о ситуации вокруг границ

Новости Беларуси. Новый председатель Госпогранкомитета и обновление местной вертикали власти. Кадровый вторник у Президента. Всех предложенных кандидатов на новые должности Александр Лукашенко согласовал. Но прежде их работу досконально изучали, в том числе выезжая на места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последние несколько лет для наших пограничников особые. Охранять границу в таких непростых условиях еще не приходилось. Но несмотря на провокации и выходки соседей, ситуация под контролем. Наиболее сложная она на южном направлении. В эти регионы были переброшены резервы с других направлений. А в ближайшее время на границе с Украиной оборудуют пять новых пограничных застав.