«Рацион правильного питания на целый день». Насколько сервис доставки доступен для белорусов?
Шаурма, хот-доги, пиццы – все, чем мы перекусываем на ходу, называется быстрым питанием. Как ни странно, вредные продукты почему-то всегда самые вкусные. Но это минутное удовольствие может очень плохо отразиться на здоровье. О том, почему мы подсели на все готовое, правда ли, что зависимость от фастфуда приравнивается к алкогольной, чем пичкают нас шеф-повара ресторанов быстрого питания и может ли ПП быть вкусным, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
У вас целое производство правильного питания. Как это происходит?
Дмитрий Пигулевский, заведующий производством организации по доставке правильного питания:
У нас человек заказывает себе рацион правильного питания на целый день.
Ольга Шерснева:
То есть в соцсетях?
Дмитрий Пигулевский:
Да, в основном соцсети – реклама есть, там человек видит. Он хочет похудеть (в основе своей) или просто освободить свое время от еды.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Дмитрий, запрос какой-то пишут, что я хочу похудеть?
Дмитрий Пигулевский:
Да.
Алеся Лакина:
Вы как-то правильно высчитываете калории или человек говорит, что мне на 1 200 калорий?
Дмитрий Пигулевский:
На калькуляторе калорий.
Ольга Шерснева:
Выбирается меню, я знаю. Я на самом деле ела похожую доставку. Там выбираешь 1 500, 1 300, 1 100 калорий – рацион на день, да?
Дмитрий Пигулевский:
Да.
Ольга Шерснева:
Кто рассчитывает эти калории у вас? То есть это какой-то специалист обученный или так навскидку?
Дмитрий Пигулевский:
Не навскидку, в каждом продукте содержится определенное количество белков, жиров, углеводов, соответственно, калораж меняется продукта. Составляя эти продукты вместе, мы делаем блюда разные и составляем на целый день рацион.
Ольга Шерснева:
Эта услуга вообще популярна у нас в Беларуси?
Дмитрий Пигулевский:
Стала востребована. Я в этой сфере уже пять лет. Пять лет назад она только начиналась. Сейчас она очень популярна стала, потому что уже даже не больше для похудения, а для освобождения времени.
Алеся Лакина:
Потому что людям некогда готовить.
Дмитрий Пигулевский:
Тебе не нужно ходить в магазин, заморачиваться о готовке.
Ольга Шерснева:
Мне кажется, это очень дорого. Сколько стоит день, например, 1 300 калорий?
Дмитрий Пигулевский:
У нас день стоит от 27 рублей с доставкой.
Ольга Шерснева:
И все?
Дмитрий Пигулевский:
Да, вы платите 27 рублей за день.
Алеся Лакина:
Мне кажется, это прекрасная сумма.
Дмитрий Пигулевский:
Выше среднего.
«Считается правильным питанием». Какая шаурма полезна для здоровья – подробнее здесь.