«Рацион правильного питания на целый день». Насколько сервис доставки доступен для белорусов?

Шаурма, хот-доги, пиццы – все, чем мы перекусываем на ходу, называется быстрым питанием. Как ни странно, вредные продукты почему-то всегда самые вкусные. Но это минутное удовольствие может очень плохо отразиться на здоровье. О том, почему мы подсели на все готовое, правда ли, что зависимость от фастфуда приравнивается к алкогольной, чем пичкают нас шеф-повара ресторанов быстрого питания и может ли ПП быть вкусным, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

У вас целое производство правильного питания. Как это происходит?

Дмитрий Пигулевский, заведующий производством организации по доставке правильного питания:

У нас человек заказывает себе рацион правильного питания на целый день. Ольга Шерснева:

То есть в соцсетях? Дмитрий Пигулевский:

Да, в основном соцсети – реклама есть, там человек видит. Он хочет похудеть (в основе своей) или просто освободить свое время от еды. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Дмитрий, запрос какой-то пишут, что я хочу похудеть? Дмитрий Пигулевский:

Да. Алеся Лакина:

Вы как-то правильно высчитываете калории или человек говорит, что мне на 1 200 калорий? Дмитрий Пигулевский:

На калькуляторе калорий.

Ольга Шерснева:

Выбирается меню, я знаю. Я на самом деле ела похожую доставку. Там выбираешь 1 500, 1 300, 1 100 калорий – рацион на день, да? Дмитрий Пигулевский:

Да. Ольга Шерснева:

Кто рассчитывает эти калории у вас? То есть это какой-то специалист обученный или так навскидку? Дмитрий Пигулевский:

Не навскидку, в каждом продукте содержится определенное количество белков, жиров, углеводов, соответственно, калораж меняется продукта. Составляя эти продукты вместе, мы делаем блюда разные и составляем на целый день рацион. Ольга Шерснева:

Эта услуга вообще популярна у нас в Беларуси? Дмитрий Пигулевский:

Стала востребована. Я в этой сфере уже пять лет. Пять лет назад она только начиналась. Сейчас она очень популярна стала, потому что уже даже не больше для похудения, а для освобождения времени. Алеся Лакина:

Потому что людям некогда готовить.