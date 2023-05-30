Андрей Хмель о планах на Гродно: «Президент поставил задачу – в первую очередь работать с кадрами»

Новости Беларуси. Новый председатель Госпогранкомитета и обновление местной вертикали власти. Кадровый вторник у Президента. Всех предложенных кандидатов на новые должности Александр Лукашенко согласовал. Но прежде их работу досконально изучали, в том числе выезжая на места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новое место работы теперь уже и у экс-министра ЖКХ. Андрей Хмель отныне мэр Гродно. Сам он родом из Лиды, работал и в местном райисполкоме, и в Гродненском облисполкоме. Потому регион ему хорошо знаком.