Андрей Хмель о планах на Гродно: «Президент поставил задачу – в первую очередь работать с кадрами»
Новости Беларуси. Новый председатель Госпогранкомитета и обновление местной вертикали власти. Кадровый вторник у Президента. Всех предложенных кандидатов на новые должности Александр Лукашенко согласовал. Но прежде их работу досконально изучали, в том числе выезжая на места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новое место работы теперь уже и у экс-министра ЖКХ. Андрей Хмель отныне мэр Гродно. Сам он родом из Лиды, работал и в местном райисполкоме, и в Гродненском облисполкоме. Потому регион ему хорошо знаком.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я, откровенно говоря, давно думал предоставить другую работу.
Министр ЖКХ стал мэром Гродно. Какие кадровые решения принял Лукашенко? Подробнее здесь.
В свое время его называли самым молодым министром в правительстве. Но это никак не помешало себя проявить. Так и здесь. В Гродно Андрей Хмель едет с министерским опытом и четким планом: что, как и когда будет делать. Тем более, что Президентом намечены ориентиры.
Андрей Хмель, председатель Гродненского горисполкома:
Президент поставил задачу – в первую очередь работать с кадрами, потому что к кадрам сегодня нужно относиться очень аккуратно, чтобы решать те государственные задачи, которые сегодня есть (подробности здесь).
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