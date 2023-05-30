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Андрей Хмель о планах на Гродно: «Президент поставил задачу – в первую очередь работать с кадрами»

30 мая 2023 17:49
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Новости Беларуси. Новый председатель Госпогранкомитета и обновление местной вертикали власти. Кадровый вторник у Президента. Всех предложенных кандидатов на новые должности Александр Лукашенко согласовал. Но прежде их работу досконально изучали, в том числе выезжая на места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Новое место работы теперь уже и у экс-министра ЖКХ. Андрей Хмель отныне мэр Гродно. Сам он родом из Лиды, работал и в местном райисполкоме, и в Гродненском облисполкоме. Потому регион ему хорошо знаком.   

Андрей Хмель о планах на Гродно: «Президент поставил задачу – в первую очередь работать с кадрами»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Я, откровенно говоря, давно думал предоставить другую работу.  

Министр ЖКХ стал мэром Гродно. Какие кадровые решения принял Лукашенко? Подробнее здесь.  

В свое время его называли самым молодым министром в правительстве. Но это никак не помешало себя проявить. Так и здесь. В Гродно Андрей Хмель едет с министерским опытом и четким планом: что, как и когда будет делать. Тем более, что Президентом намечены ориентиры.    

Андрей Хмель о планах на Гродно: «Президент поставил задачу – в первую очередь работать с кадрами»-4

Андрей Хмель, председатель Гродненского горисполкома:  
Президент поставил задачу – в первую очередь работать с кадрами, потому что к кадрам сегодня нужно относиться очень аккуратно, чтобы решать те государственные задачи, которые сегодня есть (подробности здесь).  

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Андрей Хмель # Фотофакт

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