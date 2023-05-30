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Лукашенко: «Не чужой человек, очень грамотный». Какие поручения дал президент по Анатолию Лаппо?

30 мая 2023 18:31
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Новости Беларуси. Новый председатель Госпогранкомитета и обновление местной вертикали власти. 30 мая – кадровый вторник у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всех предложенных кандидатов на новые должности Александр Лукашенко согласовал. Но прежде их работу досконально изучали, в том числе выезжая на места.  

Что касается Анатолия Лаппо (уволен с военной службы в запас), то его фамилия сегодня, конечно же, тоже звучала в кабинете главы государства. Без малого 7 лет он руководил Госпогранкомитетом. По генерал-лейтенанту Александр Лукашенко дал предельно четкие поручения. 

Лукашенко: «Не чужой человек, очень грамотный». Какие поручения дал президент по Анатолию Лаппо?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Лаппо не чужой человек, очень грамотный, толковый, прошедший немало и в погранвойсках, настоящий военный человек. Надо посмотреть, отдохнет немножко –  на службу или на работу. 

Не исключено, что, может, где-то надо будет помочь или дать компетентный совет новому председателю. Уж точно отказано не будет.

Лукашенко: «Не чужой человек, очень грамотный». Какие поручения дал президент по Анатолию Лаппо?-4

Константин Молостов, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:  
На сегодняшний период и по оценке Президента, пограничная служба и войска достигли очень высокого уровня, мы успешно охраняем государственные границы, но, по требованию Президента и по мнению нашего ведомства, нам надо и необходимо постоянно совершенствоваться, соответствовать складывающейся обстановке на государственной границе, вокруг страны. Как внешнеполитической, так и внутренней политической ситуации.  

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Анатолий Лаппо # Константин Молостов # Фотофакт

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