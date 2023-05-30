Лукашенко: «Не чужой человек, очень грамотный». Какие поручения дал президент по Анатолию Лаппо?

Новости Беларуси. Новый председатель Госпогранкомитета и обновление местной вертикали власти. 30 мая – кадровый вторник у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всех предложенных кандидатов на новые должности Александр Лукашенко согласовал. Но прежде их работу досконально изучали, в том числе выезжая на места.

Что касается Анатолия Лаппо (уволен с военной службы в запас), то его фамилия сегодня, конечно же, тоже звучала в кабинете главы государства. Без малого 7 лет он руководил Госпогранкомитетом. По генерал-лейтенанту Александр Лукашенко дал предельно четкие поручения.