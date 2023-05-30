Лукашенко назначил нового председателя Госпогранкомитета

Новости Беларуси. Новый председатель Госпогранкомитета, смена руководителей в местной вертикали власти. У Президента кадровый день. Александр Лукашенко согласовал всех предложенных на новые должности кандидатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде их работу досконально изучили, в том числе выезжали на места.

В первую очередь глава государства встретился с новым председателем ГПК. Константин Молостов занял пост в связи с увольнением бывшего руководителя Анатолия Лаппо в запас. Прежде нес службу в должности начальника Гродненской пограничной группы, которая шесть раз признавалась лучшей в Беларуси. В том числе в 2021 году, во время кризисной ситуации, которая сложилась на западных рубежах. Защита государственных границ остается острой темой и сегодня, в условиях нестабильной мировой обстановки нельзя расслабляться. Поэтому первый вопрос Александра Лукашенко: какие у назначенца есть недостатки?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну, идеальный человек. Так чего тогда сидел в Гродно до сих пор? Поэтому если есть какие-то недостатки, вы говорите. А то получится, как в здравоохранении: все без недостатков, а куча проблем. На границе служил?

Константин Молостов, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Проходил срочную службу в Среднеазиатском пограничном округе. И восемь лет офицерских на пограничной заставе.

Александр Лукашенко:

То есть был обычным, рядовым пограничником и еще заставу возглавлял?