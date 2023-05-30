Лукашенко назначил нового председателя Госпогранкомитета
Новости Беларуси. Новый председатель Госпогранкомитета, смена руководителей в местной вертикали власти. У Президента кадровый день. Александр Лукашенко согласовал всех предложенных на новые должности кандидатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде их работу досконально изучили, в том числе выезжали на места.
В первую очередь глава государства встретился с новым председателем ГПК. Константин Молостов занял пост в связи с увольнением бывшего руководителя Анатолия Лаппо в запас. Прежде нес службу в должности начальника Гродненской пограничной группы, которая шесть раз признавалась лучшей в Беларуси. В том числе в 2021 году, во время кризисной ситуации, которая сложилась на западных рубежах. Защита государственных границ остается острой темой и сегодня, в условиях нестабильной мировой обстановки нельзя расслабляться. Поэтому первый вопрос Александра Лукашенко: какие у назначенца есть недостатки?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну, идеальный человек. Так чего тогда сидел в Гродно до сих пор? Поэтому если есть какие-то недостатки, вы говорите. А то получится, как в здравоохранении: все без недостатков, а куча проблем. На границе служил?
Константин Молостов, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Проходил срочную службу в Среднеазиатском пограничном округе. И восемь лет офицерских на пограничной заставе.
Александр Лукашенко:
То есть был обычным, рядовым пограничником и еще заставу возглавлял?
Константин Молостов:
Так точно.
Александр Лукашенко:
Ну, это настоящий пограничник. Пограничные войска – это пограничные войска. Это не потому, что Президент там служил. Хотя это тоже имеет значение. Люди пристально смотрят за этими войсками. Ну и твоя проблема в том, что я обычным пограничником служил, я знаю, что такое граница, поэтому, если я приезжаю на границу, по закоулкам меня водить не будешь. Я знаю, куда идти, знаю виды пограничных нарядов, как они несут службу.
Лукашенко – новому мэру Гродно: не последняя должность в вашей карьере. Подробности.