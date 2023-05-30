Нет времени и желания часами стоять у плиты. Что съесть без вреда для здоровья?

Шаурма, хот-доги, пиццы – все, чем мы перекусываем на ходу, называется быстрым питанием. Как ни странно, вредные продукты почему-то всегда самые вкусные. Но это минутное удовольствие может очень плохо отразиться на здоровье. О том, почему мы подсели на все готовое, правда ли, что зависимость от фастфуда приравнивается к алкогольной, чем пичкают нас шеф-повара ресторанов быстрого питания и может ли ПП быть вкусным, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Домашняя еда – это, конечно, круто. Но когда я, допустим, приезжаю с работы уставшая, нет у меня времени и желания стоять часами у плиты, поэтому мне проще сварить пельмени. Кстати, пельмени – это вредно? Такое себе, да?

Наталья Куплянкина, нутрициолог:

Пельмени, пожалуйста, но мы смотрим состав, и желательно не часто. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Что можно есть, когда ты пришел с работы, супер устал? Нужно накормить семью, но ты не можешь физически встать и готовить. Наталья Куплянкина:

Когда мы уставшие сильно, чаще всего заменяем сладким. Мы должны понимать, что это уставший мозг, и неважно, чем ты был занят целый день. Алеся Лакина:

Это себе мы можем заменить сладким. Когда у тебя дети, но ты устала, а покормить их чем-то надо, что брать? Наталья Куплянкина:

Зайти в магазин по дороге.