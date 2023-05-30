Нет времени и желания часами стоять у плиты. Что съесть без вреда для здоровья?
Шаурма, хот-доги, пиццы – все, чем мы перекусываем на ходу, называется быстрым питанием. Как ни странно, вредные продукты почему-то всегда самые вкусные. Но это минутное удовольствие может очень плохо отразиться на здоровье. О том, почему мы подсели на все готовое, правда ли, что зависимость от фастфуда приравнивается к алкогольной, чем пичкают нас шеф-повара ресторанов быстрого питания и может ли ПП быть вкусным, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Домашняя еда – это, конечно, круто. Но когда я, допустим, приезжаю с работы уставшая, нет у меня времени и желания стоять часами у плиты, поэтому мне проще сварить пельмени. Кстати, пельмени – это вредно? Такое себе, да?
Наталья Куплянкина, нутрициолог:
Пельмени, пожалуйста, но мы смотрим состав, и желательно не часто.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Что можно есть, когда ты пришел с работы, супер устал? Нужно накормить семью, но ты не можешь физически встать и готовить.
Наталья Куплянкина:
Когда мы уставшие сильно, чаще всего заменяем сладким. Мы должны понимать, что это уставший мозг, и неважно, чем ты был занят целый день.
Алеся Лакина:
Это себе мы можем заменить сладким. Когда у тебя дети, но ты устала, а покормить их чем-то надо, что брать?
Наталья Куплянкина:
Зайти в магазин по дороге.
Алеся Лакина:
Дети говорят: «Я хочу бургеры». У нас сейчас, мне кажется, уже входит в моду.
Ольга Шерснева:
Что делать? Мы зашли в магазин, что можно взять?
Наталья Куплянкина:
Сейчас у нас в магазинах достаточно много продукции, из которой можно выбрать для того, чтобы накормить себя.
Ольга Шерснева:
Можно полуфабрикаты в магазинах покупать?
Наталья Куплянкина:
Да, потому что сейчас везде есть составы, мы их смотрим и читаем.
«Считается правильным питанием». Какая шаурма полезна для здоровья – подробнее здесь.