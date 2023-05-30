Лукашенко – руководителям районов: вопросов, которые вас не касаются, там нет, школы – ваши, больницы – тоже ваши!

Новые руководители в трех районах Беларуси. В Оршанском, Солигорском и Клецком. Президент акцентировал внимание назначенцев на том, что их касаются все вопросы, которые возникают в регионах. Отдельный совет Александр Лукашенко дал Игорю Морозу, ответственному за Оршанский район (малую родину главы государства). Принимать кадровые решения новоиспеченному руководителю нужно, но с плеча не рубить. Однако что касается всех, кто сегодня был приглашен во Дворец Независимости, Александр Лукашенко предупредил: ждут непростые времена. Это связано с предстоящими выборами местных советов, не за горами президентские выборы. Поэтому отдельное внимание необходимо уделить работе с людьми.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вопросов, которые вас не касаются, там нет. Школы – ваши, дома культуры – ваши, спортивные объекты – ваши, больницы (на злобу) – тоже ваши. Чтобы не получилось, как в Узде, по-моему. На совещании я недавно сказал, что комиссия проедет в те больницы, где уже были. И что вы думаете? Заехали в Узду, а там еще хуже, чем было первоначально. Это никуда не годно. Поэтому приходите и руководите. У вас – район, у вас – город. Самая интересная у вас работа. Начинайте. Управляйте процессом. Еще раз говорю: только аккуратно относитесь к людям, специалистам. С плеча не рубите. Но если воз не тянет, объяснить надо. Все должно быть справедливо, тогда меньше будет обиженных. Запомните: у вас нет не ваших вопросов в вашем районе. Все ваше.

Кадровые перестановки коснулись и дипкорпуса. От должности освободили Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Колумбии и по совместительству в Панаме и Эквадоре.