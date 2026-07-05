Лукашенко посетил Индонезию и Мьянму. О чем договорились и станет ли Азия ближе?

Президент с визитом посетил Индонезию и Мьянму. Теперь даже край земли для белорусов ближе. Во-первых, появится прямое сообщение Минск – Джакарта, а во вторых, безвиз в Индонезию. Модную столицу заморского отдыха Бали ежегодно посещает несколько тысяч наших соотечественников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Пушки, танцы, мотоциклы – все на уровне! Как встречали Лукашенко в Индонезии, читайте здесь.

Еще солнце не поднялось над Явой и не было слышно муэдзинов в самой крупной мусульманской стране, а белорусский борт № 1 из Поднебесной набрал новую высоту. На повестке индонезийский вектор – дорога в Джакарту. Путь к одному из центров силы Азии. Индонезия встречала Лукашенко артиллерийскими залпами, театрализованными постановками, кортежем в сопровождении мотоциклистов.

Два дня подряд нескончаемый трафик в самой густонаселенной столице мира невозможно остановить. Но его поставили на паузу – Джакарта встречала Александра Лукашенко. А к церемонии официальной встречи подготовились еще в больших масштабах: сотни военных, конная гвардия и даже дети.

А еще уникальная деталь. Президент Индонезии на время визита уступил Александру Лукашенко свои личные апартаменты. Это было исключительным решением. Детали, которые подчеркивают уважительное отношение к белорусскому лидеру в странах больших возможностей и самых предсказуемых перспектив. Юго-Восточная Азия – одна из точек роста глобальной экономики. И сюда открыты двери нашему лидеру. Весь международный церемониал соблюден, но с местной экзотикой – в костюмах джунглей. Многоликая Индонезия. На островах проживают 720 этносов, а на гербе – «Единство в многообразии».

Впрочем, в яркую культурную среду мы приехали со своими цимбалами, а еще всей палитрой молочных тяжеловесов страны. Даже «Свежие новости» из Могилева в Индонезии. Интерес к белорусской продукции не охлаждает даже мороженое. Наоборот, в этот самый горячий период времени в Джакарте +40 и тихоокеанская влажность. Встрече Первого предшествовал бизнес-форум. Белорусская торгово-промышленная палата достойно организовала переговоры B2B и сам форум. Бизнес, директорат и такое солидное представительство на уровне вице-премьеров. Беларусь – Индонезия: какие контракты подписали на бизнес-форуме в Джакарте, читайте здесь.

Индонезия продолжает открывать для себя Беларусь и шоколад «Президент». Чаще горький, потому что честный. Глава государства открыто о сложностях исторических перипетий. Работы для белорусов в Индонезии достаточно – Лукашенко. Индонезия – это земля экономической силы для ее колонизаторов. Арабские купцы нашли общий язык, приобщив местных к исламу, а европейцы лишь через силу навязывали свои интересы. Нынешняя резиденция Президента – это усадьба бывшего голландского колониалиста. Здесь же располагалась и верхушка японских оккупантов. Свободу Индонезия получила только после нашей победы. А вот американцы, чтобы получить доступ к богатствам, полностью уничтожили коммунистов страны. Миллионы человек. Метод «Джакарта» стал геополитическим термином, описывающим работу ЦРУ. А наша внешнеполитическая концепция: на тракторе, с компетенциями и равными возможностями.

За короткий промежуток времени мы стали друзьями – Лукашенко. Индонезия умеет удивлять. Она покупает каждый четвертый карьерный самосвал в мире. Рядом Япония, но мы тоже становимся ближе. В удобренной вулканическим пеплом почве по три раза в год снимают урожай риса. Но нужна техника. Индонезия готова приобрести у Беларуси до 100 тыс. тонн сухих молочных продуктов. Торговые палаты подписали документ о сотрудничестве, и уже известна дата очередной встречи деловых кругов. Почему мы идем в Индонезию – понятно. А вот с чем? Страна из G20 («Большой двадцатки») 16-17-е место по объемам экономики занимает благодаря большому числу населения. А нынешнее правительство делает ставку на качественное преобразование. Для этого нужны компетенции и технологии, которые есть у Беларуси.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Небоскребы современных отелей, пики древних минаретов и экваториальное биоразнообразие. Так выглядит самая густонаселенная столица планеты Джакарта. Это открыточный вид одной из экономик G20. Но здесь, в этом ландшафте, не хватает лишь производства. И Беларусь гармонично предлагает свои компетенции. Дипломатическим отношением между нашими странами 33 года. 13 лет назад состоялся официальный визит Александра Лукашенко в Индонезию, а полтора года назад сотрудничество активизировалось, уже состоялись три встречи президентов. Мы представлены на одних и тех же интеграционных площадках: БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Именно Беларусь поспособствовала вступлению Индонезии в зону свободной торговли ЕАЭС. Беларусь и Индонезия заключили договоры на десятки миллионов долларов – Лукашенко.