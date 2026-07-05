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Лето бьет рекорды: как Беларусь пережила историческую жару и что говорят синоптики?

05 июля 2026 17:03
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Начало и середина недели в Беларуси выдались по-настоящему жаркими. В стране был объявлен красный уровень опасности: на юго-западе воздух раскалился до аномальных 40 градусов. Такая температура была зафиксирована в Пинске и побила предыдущий рекорд лета 2010-го, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Белорусы пережили самый жаркий день за всю историю метеонаблюдений. Как справлялись со зноем – читайте здесь.

К выходным мы немного остыли, но синоптики непреклонны: тропические ночи и температурные рекорды – наша новая норма. Впрочем, на фоне Западной Европы мы еще легко отделались. Сложнее всего пришлось Франции, которая стала эпицентром катастрофы. 

Лето бьет рекорды: как Беларусь пережила историческую жару и что говорят синоптики?-2

Только за несколько дней в этой стране из-за жары зафиксировали около тысячи смертей. Ситуация критическая: французские дома исторически строились так, чтобы удерживать тепло, а кондиционеры есть лишь в каждой пятой квартире. В Париже из-за раскаленного асфальта полиция спасала людей водометами, а фермеры перешли на сбор урожая исключительно по ночам. Французы даже дрались за кондиционеры и вентиляторы.

Лето бьет рекорды: как Беларусь пережила историческую жару и что говорят синоптики?-4

Беларусь, полдень. Градусники в тени плавятся, а на солнце приборы и вовсе зашкаливают. Прежние рекорды знойного лета стерты из архивов. Столбики термометров пробили психологическую отметку.

Лето бьет рекорды: как Беларусь пережила историческую жару и что говорят синоптики?-6

Самый теплый день (29 июня) был отмечен на метеостанции «Пинск» с максимальной отметкой +40,4 градуса. 

Лето бьет рекорды: как Беларусь пережила историческую жару и что говорят синоптики?-8

Столкнувшись с субтропическим пеклом, белорусы не опускают руки. Кажется, спасение от зноя стало главной темой недели. Жаре противостояли народной смекалкой. Защищали не только себя, но и будущий урожай. Чтобы растения не сгорели, на теплицу наносили обычную побелку. Это создает защитный экран, отражает палящее солнце и буквально спасает грядки от выгорания.

Лето бьет рекорды: как Беларусь пережила историческую жару и что говорят синоптики?-10

Но судьба будущего каравая решается не на дачных сотках, а на больших академических полях. В Институте земледелия ученые буквально под микроскопом следят за поведением зерновых. Выдержит ли белорусский колос это температурное испытание?

Лето бьет рекорды: как Беларусь пережила историческую жару и что говорят синоптики?-12

Мы находимся в посеве ярового ячменя. Растения зеленые, листья тургор не потеряли. То есть не наблюдается никакого угнетения. Продолжается нормальное функционирование растений и формирование урожая.

Лето бьет рекорды: как Беларусь пережила историческую жару и что говорят синоптики?-14

В эти дни жесткий тест на прочность проходил даже бетон. Законы физики неумолимы. От экстремального нагрева плиты расширяются и буквально ломают сами себя. На трассе М3 дорожное полотно вздыбилось сразу на несколько сантиметров. Превратилось в опасный трамплин для машин. Аварийные бригады устранили дефект оперативно, но случай не единичный. Только за последние дни зной разорвал сразу четыре участка республиканских дорог в Минской области.

Лето бьет рекорды: как Беларусь пережила историческую жару и что говорят синоптики?-16

Участок, про который мы говорим, построен в 1989 году. Тогда нормами не были предусмотрены защита плит от вертикального смещения, когда они смещались относительно друг друга вертикально.

Лето бьет рекорды: как Беларусь пережила историческую жару и что говорят синоптики?-18

Но если раскаленный асфальт аномальной зной плавит, то людей он массово гонит к воде. На белорусских пляжах беспрецедентный аншлаг. Такой наплыв отдыхающих для специальных служб автоматически включает режим усиленной работы.

Лето бьет рекорды: как Беларусь пережила историческую жару и что говорят синоптики?-20

Отдыхающие, будьте внимательны при купании! Не купайтесь в необорудованных местах отдыха!

Побережье контролирует воздушный патруль. Спецдроны МЧС с мощными мегафонами заменяют десятки наблюдателей. Оптика с 28-кратным зумом видит акваторию как на ладони. Оператор за километр фиксирует каждый опасный заплыв.

Лето бьет рекорды: как Беларусь пережила историческую жару и что говорят синоптики?-22

Алексей Яцевич, главный специалист сектора организации функционирования ГСЧС и ГО Минского РОЧС:
Мы можем оценить, в каком состоянии он входит в воду либо купается. Сможем оценить, заплывает человек за буйки или нет. Мы прекрасно видим с дрона расположение буйков и кто за них заплывает.

Пик аномальной жары! Белгидромет объявил красный уровень опасности.

В режиме нон-стоп работают и водолазы ОСВОД. Помимо экстремальных температур, главный враг – человеческий фактор.

Лето бьет рекорды: как Беларусь пережила историческую жару и что говорят синоптики?-24

Основное, конечно, это алкогольное опьянение. Когда люди в таком состоянии, они просто не отдают себе отчет. Плюс жара – это все самое страшное. 

Лето бьет рекорды: как Беларусь пережила историческую жару и что говорят синоптики?-26

Белорусы к аномалии относятся с юмором и решили использовать бесплатную солнечную энергию на полную катушку. Соцсети буквально заполонил стритфуд поневоле. Чтобы приготовить завтрак, плита больше не нужна.

Лето бьет рекорды: как Беларусь пережила историческую жару и что говорят синоптики?-28

Пока наша страна держит удар, горячие дни в Европе оборачиваются настоящим кризисом. ЕС из-за зноя считает убытки и жертвы. Оптовая цена мегаватт-часа в Германии взлетела до 545 евро. В Париже от пекла Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров, а в Берлине плавятся светофоры. В Испании жара унесла больше тысячи жизней. В Беларуси трагедии не допустили.

Подробнее в видео.

# Погода в Беларуси

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