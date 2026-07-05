Лето бьет рекорды: как Беларусь пережила историческую жару и что говорят синоптики?

Начало и середина недели в Беларуси выдались по-настоящему жаркими. В стране был объявлен красный уровень опасности: на юго-западе воздух раскалился до аномальных 40 градусов. Такая температура была зафиксирована в Пинске и побила предыдущий рекорд лета 2010-го, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Белорусы пережили самый жаркий день за всю историю метеонаблюдений. Как справлялись со зноем – читайте здесь. К выходным мы немного остыли, но синоптики непреклонны: тропические ночи и температурные рекорды – наша новая норма. Впрочем, на фоне Западной Европы мы еще легко отделались. Сложнее всего пришлось Франции, которая стала эпицентром катастрофы.

Только за несколько дней в этой стране из-за жары зафиксировали около тысячи смертей. Ситуация критическая: французские дома исторически строились так, чтобы удерживать тепло, а кондиционеры есть лишь в каждой пятой квартире. В Париже из-за раскаленного асфальта полиция спасала людей водометами, а фермеры перешли на сбор урожая исключительно по ночам. Французы даже дрались за кондиционеры и вентиляторы.

Беларусь, полдень. Градусники в тени плавятся, а на солнце приборы и вовсе зашкаливают. Прежние рекорды знойного лета стерты из архивов. Столбики термометров пробили психологическую отметку.

Самый теплый день (29 июня) был отмечен на метеостанции «Пинск» с максимальной отметкой +40,4 градуса.

Столкнувшись с субтропическим пеклом, белорусы не опускают руки. Кажется, спасение от зноя стало главной темой недели. Жаре противостояли народной смекалкой. Защищали не только себя, но и будущий урожай. Чтобы растения не сгорели, на теплицу наносили обычную побелку. Это создает защитный экран, отражает палящее солнце и буквально спасает грядки от выгорания.

Но судьба будущего каравая решается не на дачных сотках, а на больших академических полях. В Институте земледелия ученые буквально под микроскопом следят за поведением зерновых. Выдержит ли белорусский колос это температурное испытание?

Мы находимся в посеве ярового ячменя. Растения зеленые, листья тургор не потеряли. То есть не наблюдается никакого угнетения. Продолжается нормальное функционирование растений и формирование урожая.

В эти дни жесткий тест на прочность проходил даже бетон. Законы физики неумолимы. От экстремального нагрева плиты расширяются и буквально ломают сами себя. На трассе М3 дорожное полотно вздыбилось сразу на несколько сантиметров. Превратилось в опасный трамплин для машин. Аварийные бригады устранили дефект оперативно, но случай не единичный. Только за последние дни зной разорвал сразу четыре участка республиканских дорог в Минской области.

Участок, про который мы говорим, построен в 1989 году. Тогда нормами не были предусмотрены защита плит от вертикального смещения, когда они смещались относительно друг друга вертикально.

Но если раскаленный асфальт аномальной зной плавит, то людей он массово гонит к воде. На белорусских пляжах беспрецедентный аншлаг. Такой наплыв отдыхающих для специальных служб автоматически включает режим усиленной работы.

Отдыхающие, будьте внимательны при купании! Не купайтесь в необорудованных местах отдыха! Побережье контролирует воздушный патруль. Спецдроны МЧС с мощными мегафонами заменяют десятки наблюдателей. Оптика с 28-кратным зумом видит акваторию как на ладони. Оператор за километр фиксирует каждый опасный заплыв.

Алексей Яцевич, главный специалист сектора организации функционирования ГСЧС и ГО Минского РОЧС:

Мы можем оценить, в каком состоянии он входит в воду либо купается. Сможем оценить, заплывает человек за буйки или нет. Мы прекрасно видим с дрона расположение буйков и кто за них заплывает. Пик аномальной жары! Белгидромет объявил красный уровень опасности. В режиме нон-стоп работают и водолазы ОСВОД. Помимо экстремальных температур, главный враг – человеческий фактор.

Основное, конечно, это алкогольное опьянение. Когда люди в таком состоянии, они просто не отдают себе отчет. Плюс жара – это все самое страшное.

Белорусы к аномалии относятся с юмором и решили использовать бесплатную солнечную энергию на полную катушку. Соцсети буквально заполонил стритфуд поневоле. Чтобы приготовить завтрак, плита больше не нужна.