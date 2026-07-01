Пушки, танцы, мотоциклы – все на уровне! Вот как встречали Лукашенко в Индонезии

Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Индонезию – крупнейшее государство Юго-Восточной Азии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А это означает, что Минск и Джакарта готовы взять новую планку в отношениях, тем более что фундамент, и политический, и экономический, для совместного роста есть. Совместные перспективы Минска и Джакарты Президент обсудил с представителями индонезийского правительства.

Еще солнце не поднялось над островом Ява и не было слышно муэдзинов в самой крупной мусульманской стране в мире, а пул уже ехал в аэропорт. Белорусский борт № 1 из Поднебесной набрал новую высоту. На повестке – индонезийский вектор. Дорога в Джакарту, путь к одному из центров силы Азии.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Нам очень интересно сотрудничество по многим причинам. Первое, это достаточно серьезный международный игрок с растущим ВВП и растущим влиянием на мировые процессы. Конечно, сотрудничество на международной арене, поддержка взаимная. Второе – торгово-экономическое сотрудничество. Здесь все развивается по тому плану, который мы наметили с нашими индонезийскими друзьями. Уже по итогам 2025 года наш товарооборот вместе с услугами превысил 600 миллионов долларов. В этом году позитивная динамика сохраняется с преимущественным ростом нашего экспорта.

Индонезия на краю Евразии, но, учитывая природный, климатический и человеческий потенциал, занимает все более знаковое место в мире. Постколониальное государство ищет достойных, но в то же время не заносчивых партнеров. Минск и в политическом, и в экономическом плане – самый тепличный вариант. За 1,5 года лидеры стран трижды провели переговоры.

Прием этого официального визита индонезийская сторона организовала еще в небе. В своем воздушном пространстве борт № 1 из Беларуси сопровождали истребители. В большинстве стран Глобального Юга к Лукашенко относятся с пиететом.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Горячее, почти экваториальное солнце и теплый по традиции прием юго-восточной Азии. Рота почетного караула, девушки в национальном дресс-коде, военный оркестр и голубоватого цвета ковровая дорожка. А там 17 мотоциклистов, которые будут сопровождать кортеж. Так Джакарта встречает нашего белорусского лидера. Дипломатическим отношением Беларуси и Индонезии – 33 года. А первый официальный визит Александра Лукашенко в это островное государство случился 13 лет тому назад.

Пушки, танцы, мотоциклы – все на высшем уровне. Индонезия встречает Лукашенко с артиллерийскими залпами, пролетом военных самолетов в честь прибытия Первого и театрализованной постановкой. Уважение даже в деталях. На президентском лимузине символичный номер – BELARUS. Кстати, для кортежа расчистили проспекты одной из самых загруженных столиц в мире. По всему понятно, что это исторический визит, основополагающий для развития дальнейших отношений.

Сегодняшний день наполнен практическими встречами. Больше экономики, чем политики. Сразу из аэропорта – в зал для переговоров. Пока Минск спал, Первый в Джакарте уже проводил переговоры со знаковыми фигурами индонезийского правительства, которые отвечают за развитие ключевых направлений. Цель – реализация стратегических инвестиционных проектов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемые друзья, я думаю, вы уже многие вопросы до этой встречи обсудили. Тем не менее, возможно, возникли какие-то вопросы, которые нужно будет решить без волокиты. Я к этому готов. Знаю, что и в области сельского хозяйства, поставок и совместного производства медицинских препаратов, ветеринарных препаратов, продуктов питания, вы обсуждали темы. Также ряд других проблем. Я хочу, чтобы вы знали: если мы что-то можем для вас сделать – пожалуйста, мы вас ждем в Беларуси. Во встрече с принимающей стороны участвовали министр инвестиций, глава Инвестиционного координационного совета, гендиректор Суверенного фонда благосостояния Индонезии Росан Перкаса, министр сельского хозяйства, глава Национального агентства по продовольствию «Бапанас» Аиди Сулайман и генеральный директор, он же президент-директор государственной нефтегазовой корпорации «Пертамина», Саймон Мантири.