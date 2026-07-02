Беларусь и Индонезия заключили договоры на десятки миллионов долларов – Лукашенко

Теперь задача – наполнить эти договоренности конкретными проектами. Речь идет уже не только о взаимной торговле, но и о создании совместных производств, локализации выпуска продукции, обмене технологиями и подготовке специалистов. По целому ряду высокотехнологичных направлений Беларусь располагает серьезными компетенциями и готова использовать этот потенциал в совместной работе с индонезийскими партнерами.

Большому разговору лидеров предшествовала серьезная подготовительная работа, итогом которой стало подписание пакета двусторонних документов в самых разных сферах – от здравоохранения до промышленности. Также одобрена дорожная карта развития ключевых направлений сотрудничества на ближайшие пять лет.

Почти 10 тысяч километров между Минском и Джакартой не мешают странам последовательно укреплять отношения и расширять контакты на всех уровнях. И сегодняшние переговоры стали очередным подтверждением этого курса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я доволен тем, что в результате нашего визита в Индонезию, после наших переговоров с Президентом Индонезии в Минске, и благодаря работе наших министров, членов правительства, членов всей делегации, представителей бизнеса, мы уже на сегодняшний день здесь заключили договоров на десятки миллионов долларов.

Этот визит планировался нами с Президентом Индонезии и мной год назад. Это я говорю для того, чтобы в Беларуси понимали, что данный визит абсолютно плановый. Давно мы договорились о том, что здесь встретимся, обсудим наши планы, как здесь говорили, дорожную карту, скорректируем ее, что мы и сделали.

В этой связи я хотел бы сказать, что господин Президент, мы счастливы в Беларуси, что в реализации намеченных планов в Индонезии, они у вас громадные, вы увидели Беларусь. Для нас здесь есть непочатый край работы, огромная работа. Я еще раз хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, мы реализуем.

Да, мы не такая гигантская страна, как Индонезия, но у нас есть то, что нужно вам. После этого визита мы еще в большем объеме будем заниматься торговыми операциями. Но главное, о чем мы говорили, несмотря на несопоставимые размеры наших государств, это технологии.