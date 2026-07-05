Дети и соцсети: планирует ли Беларусь вводить возрастной ценз для подростков

Вопрос ограничений пользования соцсетями для подростков. Еще год назад к этой теме подступались на фоне введения запрета и ограничений в Австралии. Соцсети обязали блокировать пользователей младше 16 лет. Понятно, при желании их могут обойти, но платформы в этом не заинтересованы сами. За нарушение предусмотрены штрафы для компаний до 35 миллионов долларов. В июне в ОАЭ ввели ограничения. Нельзя пользоваться соцсетями тем, кто младше 15. В Великобритании детям до 16 лет планируют закрыть доступ к крупнейшим платформам, а для подростков 16-17 лет – отключить отдельные функции. В частности, им будут недоступны прямые трансляции и общение с незнакомцами. Подумывают о запретах Франция, Испания, Канада, Португалия, Дания, Норвегия, Польша, Австрия и Греция. А что мы и кто вообще этим может заниматься, решили разобраться в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Когда мы что-то запрещаем, пытаемся блокировать, это всегда проблема для общества. Давайте сами посмотрим. Сегодня молодые люди разбираются в компьютерных технологиях зачастую лучше, чем их родители. А в мире пытаются принудительными мерами решить эту задачу. По опыту Австралии, в которой этот закон был введен первыми из всех в мире, уже четко говорят: он не работает. И это говорят не только специалисты, не только люди, которые работают в этой сфере, но те же молодые люди. Сегодня имеется очень много вариантов, способов обойти (и технологически, и программно) возрастные запреты. По большому счету, мы можем в этой ситуации создать вариант, который был много лет назад с запретом алкоголя в Соединенных Штатах. То есть его все равно будут обходить, алкоголь станет только дороже, но мы, взрослые, общество, не сумеем контролировать эту область. Она будет более криминализирована, и все равно в ней будут находиться сферы, которые подпадают под вариант неправильного использования данного контента. Поэтому, на мой взгляд, только вопросами запрета мы эту проблему не решим. В первую очередь мы всегда говорим, что проблема в мозгах. Надо работать с молодежью, надо работать с их родителями, надо объяснять и по большому счету не терять своих детей.