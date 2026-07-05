Ирина Новикова объяснила, в каких направлениях Беларуси нужна помощь Китая

Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.

Ирина Новикова, профессор Белорусского государственного технологического университета, доктор экономических наук:

У нас очень высокая конкуренция на внешних рынках. Это не просто, что мы малая открытая экономика, это экономический термин. Малая, то есть мы не можем поглотить всю продукцию, которую мы производим. Те технологии, которые запускались у нас, являются уже неновыми. И с чем столкнулась наша промышленность? Президент выступал на одном из осенних совещаний. Он говорил, что конкуренция на мировом рынке стала подобна войне. Каждый бьется за свое место, чтобы реализовать продукцию. Поэтому перед нами встала задача – как модернизировать. Мы пытались своими силами. Но вы понимаете, мы маленькая страна. Мы даже не обладаем всеми научными школами, которые требуются для того, чтобы развивать нашу промышленность и для того, чтобы сельское хозяйство поставить на новую ступень.

Ирина Новикова:

У нас возникли вопросы именно в машиностроении, в станкостроении. Нужны новые технологии, которые бы позволили нам получить продукцию, которая бы технологически стояла выше, чем она находится на сегодня. Для чего это нужно? Чтобы реализовать продукцию прежде всего за рубежом. Конечно, многие могут спросить: а не могли бы мы остаться в центре Европы маленькой, чистенькой и никуда не поставлять продукцию? Я говорю: категорически нет, потому что это прежде всего рабочие места и заработная плата наших работников. Если вы хотите быть маленькой, чистенькой и замкнутой, ровно 50 % отрезайте от валового продукта. Куда пойдут работать эти работники? Поэтому сегодня мы должны торговать, экспортировать.