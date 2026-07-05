Прием, который спас жизни! Подвиг Михаила Мирского в годы Великой Отечественной войны
3 июля в нашей стране прошел национальный праздник – День Независимости. Вся страна вспоминает и чтит подвиг народа, который выстоял в Великой Отечественной войне. Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков и стало началом праздника, где сила народа и единства нерушима.
Среди тех, кто защищал нашу Родину, было немало спортсменов. Тем, кому посчастливилось выжить, в послевоенные годы по крупицам строили отечественный спорт, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Сегодня тысячи тренеров вдохновляют юных атлетов рассказами о тех, кто совершал подвиги и в окопах, и на атлетических аренах.
Белорусская борьба – медалоемкий вид спорта, стоит она на военной истории. Михаила Мирского считают папой отечественной борьбы. Мастер спорта, тренер 23 июня 1941 года отправился добровольцем защищать Родину. Он служил в артиллерии, пехоте, аэростатичных частях, защищал Москву и брал Вроцлав. Он был одним из тысячи спортсменов, которые ковали Великую Победу.
Благодаря каждодневным подвигам сегодня эти мальчишки и девчонки могут жить в мире и идти к своим целям.
– Я хочу стать чемпионом.
– Я хочу стать героем.
– А я хочу стать хорошим человеком.
Эти ребята хорошо знают и историю своей страны, и подвиги своих дедов.
– Один прадедушка получил медаль «За отвагу» на Второй мировой войне. Второго дедушку звали Иван. Он получил пять медалей за победу над Японией, а также орден Красного Знамени.
– Мой прадед Годунов Иван Трофимович был боевым офицером. Он был Героем Советского Союза.
– У меня воевали оба дедушки. Один был кузнецом, давал оружие солдатам и патроны. Другой воевал.
Спорт – это фундамент жизни. Михаилу Мирскому пригодилась борцовская подготовка.
Такой был интересный очень случай. Оставался один домик в лесу, где наши белорусские партизаны, в том числе и Мирский, находились. И в этот дом ворвался немец с автоматом в руках. Нагло выглядел, потому что наши были не вооружены. И что сделал Мирский? В этот момент, как только он ворвался, Мирский подбежал к дверям. Как только фашист протянул руки, Мирский ему сделал прием. И автомат оказался у него в руках.
Секрет успеха белорусских борцов – это уважение к истории. Ее помнят, нежно хранят и передают молодым.
Подробности в видео.