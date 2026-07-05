Гробят ваше здоровье за деньги – на какие новые уловки идут инфомошенники?

Иметь высшее образование, кто бы что ни говорил, – престижно, и такой диплом открывает многие двери. Хотя есть и те, кто идет по пути наименьшего сопротивления, и вместо того, чтобы годами грызть гранит науки, выбирает быстрые курсы, которые обещают буквально за несколько недель сотворить чудо и дать профессиональные знания. Нынче это называют модным словом «интенсив», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В этом, конечно, ничего постыдного нет, если такие интенсивы – приятное приложение к настоящему диплому.

Но, согласитесь, когда человек с сертификатом из интернета называет себя специалистом по питанию – их тоже нынче называют модным словом «нутрициолог» – или выдает себя за психолога – и им придумали модное название «коуч», то можно получить серьезные проблемы и с желудком, и с головой. Одно дело, когда вам продали бесполезный курс, и совсем другое, когда такой модный эксперт начинает вмешиваться в здоровье, назначать все известные фуфломицины или пудрить мозги, если речь о коучах. О тех, кто играет в специалистов, и почему их так много сейчас, разбиралась Алеся Иванова.

Они обещают мгновенное похудение на диете из сельдерея, выписывают тонну витаминов, гарантируя быстрый результат. И называют себя модным словом «нутрициолог». И если раньше о такой специальности даже не слышали, то сегодня найти «эксперта по питанию» можно за считаные секунды. У них тысячи подписчиков в соцсетях, сотни лайков и красивые фотографии. Но действительно ли каждому из них можно доверить свое здоровье? – Это я пил на обед, насколько я помню, вместе с этими таблетками. Это было ближе к ужину и на ужин. В этом пакете лишь часть биологически активных добавок, которые Александр на протяжении трех месяцев принимал по расписанию. Признается, сам и не заметил, как стал жертвой маркетинга. По наставлению нутрициолога минчанин скупал «волшебные баночки», вот только результат от них – эффект плацебо.

Александр Жижка, житель Минска:

Раньше я страдал от лишнего веса. Я нашел в социальных сетях девушку-нутрициолога. Мне показалось, что это очень хороший специалист, я ей доверился. Она мне выписала очень много различных добавок. В течение трех месяцев проблема никак не решалась. Я сходил к терапевту, сдал анализы. Мне сказали, что проблема в другом и большая часть из того, что я принимал, вообще не обязательно. И ведь таких «гуру» – сплошь и рядом. Вот только диплом о медицинском образовании может предъявить далеко не каждый. А потому за ответами на вопросы мы отправились к опытному специалисту. Больше 20 лет назад Екатерина Самусевич начала свой путь в медицину. Углубиться в диетологию заставила личная нужда – ребенок серьезно болел и требовалась операция, а потому Екатерина начала искать альтернативные методики лечения. С тех пор помогает людям наладить здоровье с помощью грамотного питания, а не бездумных добавок. Белорусские таможенники пресекли попытку ввоза на территорию ЕАЭС более 6 кг таблеток с наркотиком.