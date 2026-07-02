Лукашенко – президенту Индонезии: за короткий промежуток времени мы стали друзьями

Официальный визит белорусского лидера в Индонезию завершен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О геополитическом взаимопонимании и экономической прагматике за 10 тысяч километров – репортаж нашего политического обозревателя Евгения Пустового.
У Джакарты есть цель – диверсифицировать экономических партнеров. Но процесс многовекторности не такой уж и простой. Политическая воля Индонезии – это движение неприсоединения.
А вот в экономическом плане им хотелось бы видеть не только небоскребы финансовых и западных добывающих компаний и отелей. Они не гарантируют рост благосостояния всего народа. Дипломатическим отношением 33 года, первый визит Первого состоялся 13 лет назад.
Но прорывными можно считать последние полтора года. Три встречи на высшем уровне. Крупнейшая экономика АСЕАН и один из лидеров глобального юга нашла друзей в центре Европы.
Лукашенко: только вперед, по-военному! Работы для белорусов в Индонезии достаточно – подробности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дорогой друг! Я произнес это не как дежурную фразу, дорогой друг. Я только что сказал, наверное, потому что мы схожи с вами по характеру. За короткий промежуток времени мы стали друзья. А еще и потому, что мы хотим для своих народов добра. Мы хотим сделать богатыми, самодостаточными наши государства.
Вы сказали, что я 13 лет тому назад был у вас с визитом. Но вы так с сожалением это сказали. Я подумал, да, к сожалению, 13 лет назад. Но в этом есть и положительное. Виден контраст. Видна динамика. Виден тот прогресс, который вы достигли за это время. Он потрясающий. И с борта самолета, и непосредственно находясь на вашей земле, мы видим, с какой скоростью вы идете к своим целям.
Господин Президент, вы очень правильно сказали. При этом я хочу подчеркнуть, что Беларусь является центральным государством Европы. Именно в Беларуси находится центр Европы. Между Ла-Маншем и Уральскими горами Беларусь – центр. И вы всегда можете на нас рассчитывать. Вы можете с территории Беларуси работать на Европу, в Европе. И мы окажем вам в этом всяческую поддержку.
Мы с вами друзья и будем в связи с этим делать все необходимое, чтобы вы когда-нибудь не пожалели о том, что с нами связались.