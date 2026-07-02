Лукашенко – президенту Индонезии: за короткий промежуток времени мы стали друзьями

Но прорывными можно считать последние полтора года. Три встречи на высшем уровне. Крупнейшая экономика АСЕАН и один из лидеров глобального юга нашла друзей в центре Европы.

А вот в экономическом плане им хотелось бы видеть не только небоскребы финансовых и западных добывающих компаний и отелей. Они не гарантируют рост благосостояния всего народа. Дипломатическим отношением 33 года, первый визит Первого состоялся 13 лет назад.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогой друг! Я произнес это не как дежурную фразу, дорогой друг. Я только что сказал, наверное, потому что мы схожи с вами по характеру. За короткий промежуток времени мы стали друзья. А еще и потому, что мы хотим для своих народов добра. Мы хотим сделать богатыми, самодостаточными наши государства.

Вы сказали, что я 13 лет тому назад был у вас с визитом. Но вы так с сожалением это сказали. Я подумал, да, к сожалению, 13 лет назад. Но в этом есть и положительное. Виден контраст. Видна динамика. Виден тот прогресс, который вы достигли за это время. Он потрясающий. И с борта самолета, и непосредственно находясь на вашей земле, мы видим, с какой скоростью вы идете к своим целям.

Господин Президент, вы очень правильно сказали. При этом я хочу подчеркнуть, что Беларусь является центральным государством Европы. Именно в Беларуси находится центр Европы. Между Ла-Маншем и Уральскими горами Беларусь – центр. И вы всегда можете на нас рассчитывать. Вы можете с территории Беларуси работать на Европу, в Европе. И мы окажем вам в этом всяческую поддержку.

Мы с вами друзья и будем в связи с этим делать все необходимое, чтобы вы когда-нибудь не пожалели о том, что с нами связались.