Грунт уходит в прошлое – власти всерьез взялись за сельские дороги

Жить в комфорте в любую погоду в любой точке страны – наша общая цель. Что входит в социальный базовый минимум? Конечно, доступная медицина, хорошие продуты питания и инфраструктура. Без нее никуда. Это и детские сады, и школы, и дороги. В Беларуси приняли госпрограмму по развитию дорожной сети и на это выделили 9 миллиардов рублей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Могилевской области уже приступили к таким работам. Ремонтируют важную трассу, которая связывает областной центр с Чериковым и Костюковичами. Обещают, что в результате мы получим самую протяженную бетонную дорогу в регионе. Но с другой стороны, как выяснила наша Юлия Мычка, в области не все так гладко. Смотрим наш дорожный разбор.

Вода вся стекала туда, в начало. Там образовывались очень большие лужи. Такие, что от забора до забора.

Всего один проливной дождь – и улица Полевая в Быхове оставалась без транспортного сообщения. Асфальта здесь никогда не было. Насыпная дорога пережила монтаж всех коммуникаций и за десятилетия превратилась в «гармошку»: ямы, ухабы, выбоины. Коммунальные службы пытались сравнять полотно грейдированием, но после осадков дорога опять уплывала. А вместе с ней и последние капли терпения местных жителей.

– И дорога превратилась в такую лесную дорогу. – Ни пройти ни проехать, особенно сезоны: весна – осень.

Дорога-безнадега теперь в прошлом. В апреле на улице Полевой в Быхове положили полкилометра новенького асфальта. И это облегчение и радость для всех. Можно и на роликах разогнаться, и на велике прокатиться с ветерком. Но за эту идеальную полосу дорожного полотна пришлось побороться. Дорогу здесь ждали больше 10 лет. Столько же шла переписка со службами.

Наталья Василевская, жительница Быхова:

Горячая линия была с КГК. Именно благоустройство. Сын говорит: давай позвоним. Сын набрал. Все составили, позвонили. В общем, в пятницу половину закатали, в субботу доделали. Мгновенно, за два дня сделали дорогу. Правда, в этом районе из шести улиц асфальт пока есть только у Полевой. Теперь она главные транспортные ворота для всего квартала. Люди за соседей, конечно, рады, но, как говорится, не от всей души. Марина Калеева, жительница Быхова:

Вот здесь заканчивается асфальт, и дальше начинается нелегкая жизнь. И это, можно сказать, еще не самое худшее. Весной здесь машины проехать не могут, дети в школу пройти не могут. Приходится ходить в резиновых сапогах.

Улица Строителей по соседству тоже не раз фигурировала в обращениях граждан, но ей пока досталась только асфальтная крошка. Минская, что рядом, засветилась в «Тик-Ток». Там прошел ямочный ремонт, но местные жители его раскритиковали. Очередной пранк от быховского коммунхоза. После двухлетнего обращения по поводу ремонта дороги все-таки сделали (или произвели) ямочный ремонт. Положили асфальт прямо в ямки с песком. Новая технология укладки асфальта.

Почему одной улице праздник, а соседним только обещание? В райисполкоме объясняют, отремонтировать все дороги одним махом не получится. Для этих работ разработан чуткий план. В прошлом году на ремонт дорог потратили 2,5 миллиона рублей. За эти деньги отремонтировали порядка 56 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Обновили 9 улиц в черте города и дорожные сети в четырех населенных пунктах района. В этом году финансирование на ремонт дорог увеличили почти вдвое.

Игорь Морозов, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Быховского райисполкома:

Выделено 4,4 миллиона рублей, за которые отремонтировано 80 тысяч квадратных метров. Отремонтированы улицы в населенных пунктах агрогородок Следюки и агрогородок Лудчицы. Это порядка 55 тысяч квадратных метров. Также были отремонтированы улицы в населенном пункте город Быхов. Это улица Социалистическая и улица Красноармейская. Работы продолжаются по улице Космонавтов.

В стране всерьез взялись за сельские территории. За последние 2 года в 25 агрогородках Могилевской области перешли с грунтового покрытия на твердое. В этом году на ремонт улично-дорожной сети сельских населенных пунктов в Могилевской области потратят 12 миллионов рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее.

Юлия Мычка, корреспондент:

Раньше, чтобы пройтись на каблуках по сельской местности, нужна была или отчаянная смелость, или хорошая спортивная подготовка. Времена меняются. Агрогородок Лудчицы, щеголять здесь можно даже на шпильках.