Если бы мы исходили только из экономических критериев, были бы идеальные отношения с Европой – Межевич

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогли гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований института Европы РАН:

Если бы мы сегодня исходили только из экономических критериев и наши соседи исходили бы из них, у нас были бы идеальные отношения с Европой. У Республики Беларусь были бы сверхособые отношения с Польшей, с Литвой. А что мы видим сейчас?

Игорь Позняк, ведущий:

И, собственно говоря, они были весьма прагматичны – взаимовыгодные, приносящие дивиденды.

Николай Межевич:

А сейчас литовские чиновники третьего ранга, через губу говорят: «Если вы выполните предварительные условия, и далее список на 16 листах, то мы, может быть, подумаем о том, что когда-нибудь с вами будем вести переговоры».

Ребята, а вы кто? Вы вообще где? Вы себя ни с кем не спутали? Вы действительно думаете, что у Минска и Москвы нет возможности с кем-то поговорить и пообщаться, что вблизи, что между собой, и даже, как мы видим, слетать очень даже далеко…