Муковозчик: чудо-добавки омега-3 бесполезны для мозга

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Хорошие новости из мира науки приходят не так часто, как хотелось бы, но главное, они приходят. Всем же известно про чудодействие добавок с омега-3 – жирными кислотами? Или еще не все знают, что эта омега (простой «рыбий жир», если кто помнит) лечит все, и даже немножко больше?

Во всяком случае, считается, что добавки «помогают сохранить память и снизить риск возрастного снижения когнитивных функций». И рынок это подтверждает: «Только в США ежегодно на добавки с омега-3 – жирными кислотами тратят более миллиарда долларов в год». А рынок врать не будет. Или будет, как думаете?

И вот редкий случай. Группа американских ученых каким-то чудом получила грант и провела такое исследование. Они взяли 365 человек в возрасте от 55 до 80 лет, случайным образом разделили на две группы, одной стали ежедневно давать добавки с рыбьим жиром, другой – плацебо, пустышку. Вопрос ставился так: а точно ли доходит омега-3 до головного мозга?

Хорошие новости в том, что да, доходит. Ну, ок, поначалу сказали ученые, но потом все же решили «повторно оценить память и когнитивные способности участников». И о чудо! Различий между группами выявлено не было.

Иными словами, достаточно простой эксперимент показал: рыбий жир не является профилактикой Альцгеймера, не понижает риск деменции, не замедляет уменьшение объема гиппокампа – области мозга, критически важной для памяти и часто используемой как биомаркер старения мозга. Как писали еще в советской прессе: «Рыба простипома бесполезна в любом возрасте. В пожилом возрасте она особенно бесполезна».