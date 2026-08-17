Новости по тегу #Беларусь-Индонезия

Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Президента Республики Индонезия Прабово Субианто с Днем Независимости.
Накануне на индонезийском острове Флорес произошло мощное землетрясение. 51 человек погиб, более 100 пострадали.
Свои технологические новинки, молочную продукцию и IT-решения для агросектора в Индонезию привезли 19 белорусских компаний.
Такое решение стало результатом договоренностей, достигнутых 2 июля 2026 года в Джакарте Президентом Беларуси Александром Лукашенко и главой Индонезии Прабово Субианто.
Эксперты уже называют зарубежную командировку Президента исторической.
Политическая база, основанная на взаимопонимании лидеров – это всякий раз прочный фундамент для экономики. При этом, Минск предпочитает конкретику, не откладывая договоренности в долгий ящик.
Итак, официальный визит белорусского лидера в Индонезию завершен. О геополитическом взаимопонимании и экономической прагматике за 10 тысяч километров – репортаж Евгения Пустового.
«Мы сегодня работаем по треку образования, по треку фармацевтики», – отметил Александр Ходжаев.
Бизнес-круги и министры работали уже несколько дней. Если дело так пойдет и дальше, то мы будем на этом рынке как сыр в масле.
«Это я говорю для того, чтобы в Беларуси понимали, что данный визит – абсолютно плановый».
«Но у нас есть то, что нужно вам», – добавил глава государства.
«Это идеи справедливости, многополярности, справедливого мироустройства, учета интересов стран, невмешательства в дела суверенных государств, решения всяких конфликтов».
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