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Новости по тегу #Беларусь-Индонезия

Лукашенко отметил устремленность Беларуси и Индонезии на дальнейшее расширение партнерства
17 августа 2026 05:33

Лукашенко отметил устремленность Беларуси и Индонезии на дальнейшее расширение партнерства

Лукашенко направил соболезнование Президенту Индонезии в связи с многочисленными жертвами землетрясения
16 августа 2026 14:14

Лукашенко направил соболезнование Президенту Индонезии в связи с многочисленными жертвами землетрясения

Беларусь впервые представила экспозицию на выставке продуктов питания в Джакарте
26 июля 2026 17:00

Беларусь впервые представила экспозицию на выставке продуктов питания в Джакарте

Индонезия ввела 30-дневный безвизовый режим для граждан Беларуси
17 июля 2026 10:38

Индонезия ввела 30-дневный безвизовый режим для граждан Беларуси

Лукашенко посетил Индонезию и Мьянму. О чем договорились и станет ли Азия ближе?
05 июля 2026 17:26

Лукашенко посетил Индонезию и Мьянму. О чем договорились и станет ли Азия ближе?

Беларусь идет с миром и рассчитывает на взаимность! Главные выводы из большой командировки Президента
04 июля 2026 16:38

Беларусь идет с миром и рассчитывает на взаимность! Главные выводы из большой командировки Президента

Это надо видеть! Детали громкой встречи Лукашенко в Индонезии
02 июля 2026 18:09

Это надо видеть! Детали громкой встречи Лукашенко в Индонезии

Представители минздравов Беларуси и Индонезии обсудили направления сотрудничества
02 июля 2026 18:06

Представители минздравов Беларуси и Индонезии обсудили направления сотрудничества

Индонезия готова приобрести у Беларуси до 100 тыс. тонн сухих молочных продуктов
02 июля 2026 18:02

Индонезия готова приобрести у Беларуси до 100 тыс. тонн сухих молочных продуктов

Лукашенко заявил, что его визит в Индонезию планировался год назад
02 июля 2026 18:00

Лукашенко заявил, что его визит в Индонезию планировался год назад

Для Беларуси в Индонезии непочатый край работы – Александр Лукашенко
02 июля 2026 17:41

Для Беларуси в Индонезии непочатый край работы – Александр Лукашенко

Рыженков: нам созвучны идеи, которые отстаивает руководство Индонезии на международной арене
02 июля 2026 17:36

Рыженков: нам созвучны идеи, которые отстаивает руководство Индонезии на международной арене