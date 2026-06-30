Беларусь – Индонезия: какие контракты подписали на бизнес-форуме в Джакарте?

Сверкающее изумрудное ожерелье из 17 тысяч островов, настоящее украшение экватора – вот, пожалуй, самая яркая метафора, которая подчеркивает природную красоту уникального государства – Индонезии. А вот то, что это крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии, входящая при этом и в мировой топ, а также член таких геополитических клубов, как БРИКС и АСЕАН, да еще и в статусе зоны свободной торговли с Евразийским союзом, все это подчеркивает растущий геополитический вес Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно здесь, в главном городе страны Джакарте, 30 июня прошел крупнейший белорусско-индонезийском бизнес-форум. А судя по весьма внушительной сумме подписанных контрактов (около 50 миллионов долларов), интерес у двух государств взаимный и весьма прагматичный. При этом спектр перспективных позиций широк – от продуктов до машин. Когда большое расстояние не преграда для большой экономики – из Индонезии передает наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

Суматра и Ява знакомы из уроков школьной географии, а Бали благодаря стартаперам и айтишникам. И пока туристы тянутся к экзотике в стиле «баунти», сама Индонезия устремляется своими деловыми центрами за мировыми экономиками. Теперь самое крупное в мире островное государство открывает для себя белорусский бизнес.

Пленарное заседание бизнес-форума проходит с местным колоритом. За круглыми столиками и обедом слушают речи и аплодируют подписанию контрактов. Здесь не только бизнес-круги и видные промышленники Беларуси, обоюдный интерес подтверждает статусность участников. Обе стороны представлены на уровне вице-премьеров, которые еще и возглавляют Межправительственную совместную комиссию по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

У нас есть новые точки роста – здравоохранение, образование, гуманитарная сфера, обмен культурными связями. И все это будет создавать условия для увеличения товарооборота, оказания взаимных услуг, которые будут направлены на повышение уровня и качества жизни наших граждан. Подробности. Наша торгово-промышленная палата провела размашистую презентацию белорусских возможностей. Машиностроение, нефтехимия, промышленность, даже сектор страховых услуг. Образование, фармацевтика, а может, создание оборудования. Индонезия известна стремлением развивать сферу электроники.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Расстояние не является проблемой, когда процесс образования является качественным и устраивает по стоимости. Наше медицинское образование, как и другое, на достаточно высоком уровне. Убежден, что наше взаимодействие и на этом треке должно быть интересно для обеих сторон.

Из 17 подписанных контрактов треть касалась молочных предприятий: Волковыск, Слуцк, Могилев, Новогрудок и Лида. Индонезия – крупнейшая экономика и самая густонаселенная страна Юго-Восточной Азии, неформальный лидер АСЕАН.

На одном из самых быстро растущих рынков в мире как сыр в масле могут кататься не только наши молочники. До Индонезии добрались «БЕЛАЗы». В стране огромное количество рудников, и каждый четвертый карьерный самосвал в мире покупает именно это государство. Заметна экспансия японского бренда. Но нынешнее правительство готово к диверсификации критического импорта, а мы предлагаем обеспечивать уже купленные у нас грузовики.