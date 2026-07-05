«Мы идем туда, где нас ждут» – Дьяченко про политику Лукашенко и его большую командировку

Если бы мы исходили только из экономических критериев, были бы идеальные отношения с Европой – Межевич.

Игорь Позняк, ведущий: Командировка Александра Лукашенко – это квинтэссенция всех основных векторов нашей политики. И как раз таки это иллюстрация той самой многовекторности, о которой мы долгие годы, вот уже несколько десятилетий независимости, говорим. В приоритет мы ставим союзнические отношения с Россией, но это вовсе не означает, что мы игнорируем государство, которое от нас находится за тысячи и за даже десять тысяч километров, как показала командировка в Индонезию. Фактор расстояния в политике – это не препятствие?

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Ведь мы не только говорим о многовекторной политике, мы ее реализуем. И все годы президентства Александра Григорьевича связаны с тем, что мы реализуем эту разноплановую, многоформатную, разноуровневую внешнюю политику, именно многовекторную. И работаем с теми государствами, которые дружественно относятся к нашей стране. Иными словами, вспомним слова Президента, когда он сказал, что мы идем туда, где нас ждут. У нас просто нет времени ждать, пока откроются какие-то другие каналы с теми государствами, которые сегодня заняли неправильную позицию по отношению к нашей республике.

Игорь Позняк:

Не только к нашей республике.

Олег Дьяченко:

Да, поэтому мы идем сегодня и работаем с нашим историческим военно-стратегическим партнером, с которым у нас общее историческое прошлое. Речь идет о Российской Федерации. Мы очень плотно работаем сегодня с теми странами, которые входят в Содружество Независимых Государств. Дальше мы идем в те межгосударственные объединения, союзы и работаем и в рамках ЕАЭС, и в рамках ШОС, и в рамках БРИКС.