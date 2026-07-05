Как дела у белорусов со спортом – рассказал помощник председателя ПСК Павел Егоров

Как воплощаются в жизнь масштабные идеи и кто участники, программа «Спорттаймер» поинтересовалась мы у помощника председателя Президентского спортивного клуба Павла Егорова.

В летописи Президентского спортивного клуба началась страничка третьего десятка. В работе организации как спорт высших достижений, так и массовый. За последнее время запущено много ярких и интересных проектов, которые доступны каждому белорусу.

Юлия Силипицкая, ведущая:

У вас день рождения 7 июля – 21 год.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

Пользуясь случаем, выражаю слова благодарности, потому что работа в области спорта, в том числе с массовым спортом, без помощи средств массовой информации невозможна.

Юлия Силипицкая:

Долгое время акцентировали внимание на спорте высших достижений. Сейчас выбрали вектор массового спорта. Почему?

Павел Егоров:

Мы всегда уделяли внимание, это основная задача Президентского спортивного клуба – развитие, поддержка спорта, спорта высоких достижений, массового, любительского, детского и составляющего. Это, конечно же, резерв. Поэтому по всем направлениям Президентский спортивный клуб с момента начала существования проводил эту работу. В 2025 году состоялось очередное общее собрание, где как раз была заслушанная работа за предыдущую пятилетку по развитию массового спорта и пропаганде через средства массовой информации. И делегаты поставили задачу развивать и спортивную инфраструктуру в стране, и проекты, которые будут направлены на развитие массового, уличного спорта.