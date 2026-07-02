Президенты Беларуси и Индонезии утвердили дорожную карту сотрудничества до 2030 года

По итогам переговоров на высшем уровне Беларусь и Индонезия закрепили достигнутые договоренности пакетом двусторонних документов. Главным из них стала дорожная карта развития ключевых направлений сотрудничества. Документ определяет основные совместные проекты и приоритеты взаимодействия на ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потенциал белорусско-индонезийского партнерства весьма значительный. Именно об этом шла речь на переговорах Александра Лукашенко и Прабово Субианто, которые предшествовали церемонии подписания двусторонних документов. Сначала лидеры пообщались тет-а-тет, затем к ним присоединились официальные делегации. Главная цель – перейти от взаимной торговли к более глубокой промышленной кооперации. Речь идет о создании совместных производств, локализации выпуска продукции, обмене технологиями и подготовке специалистов. По многим высокотехнологичным направлениям Беларусь обладает необходимыми компетенциями и готова делиться ими с индонезийскими партнерами. Практическим шагом в данном направлении стало подписание меморандума между профильными министерствами двух стран. Документ должен придать дополнительный импульс реализации совместных проектов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня на переговорах присутствуют представители ключевых ведомств Беларуси и Индонезии. Каждый из них уже обсудил с коллегами круг отраслевых задач. Это говорит об обоюдной нацеленности на активизацию всестороннего взаимодействия. И вы в шутку, но очень точно определили ход наших переговоров. Вы только что сказали: «Нам и делать практически нечего, потому что министры хорошо поработали». Это действительно так. Будем в этом направлении двигаться вперед. Потенциал нашего сотрудничества, господин Президент, значительный. И дело не в том, что вы гигантская страна. Мы по сравнению с вами не великое государство. Но мы обладаем нужными для вас технологиями и компетенциями. И мы в этом отношении готовы с вами работать. В этом плане нет закрытых тем. Мы приветствуем решение индонезийской стороны об открытии посольства в Минске. Я уверен, что эта миссия дипломатическая будет рука об руку работать с белорусским посольством в Джакарте. Поможет нарастить интенсивность контактов между нашими странами. В декабре 25-го года подписали мы соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. Это стало наиболее значимым моментом белорусского председательства в этом союзе в прошлом году. Мы с вами едины в намерении помочь деловым кругам максимально использовать преимущества, которые дает новый торговый режим.

Расстояние между Минском и Джакартой – почти 10 тысяч километров. Но это не мешает странам последовательно укреплять партнерство. Президент Индонезии Прабово Субианто выразил уверенность, что сотрудничество будет развиваться и дальше, и прежде всего в промышленности, сельском хозяйстве и торговле.